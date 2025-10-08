A dat din lac în puț! Claudia Pătrășcanu s-a despărțit de cel alături de care, în urmă nu cu mult timp, declara că este fericită. Sprijinul ei, așa cum îl numise pe bărbat, pare că s-a evaporat, pentru că este din nou singură, mai liberă ca pasărea cerului!

Claudia Pătrășcanu este din ce în ce mai mult în atenția publică, mai ales după mărturisirile pe care le-a tot făcut în acest an despre relația cu fostul soț, afaceristul Gabi Bădălău. Recent, ea a povestit că iubește din nou și de doi ani și jumătate se află la brațul unui bărbat care i-a adus liniștea și care are grijă, atât de ea, cât și de cei doi copii ai săi.

S-a rupt lanțul de iubire! Claudia Pătrășcanu, din nou singură

Claudia Pătrășcanu a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni TV, că ea și partenerul ei au decis să meargă pe drumuri separate, conform spy news. Aceasta a fost destul de rezervată în declarații, subliniind faptul că despărțirea a avut loc pe cale amiabilă.

În urmă cu puțin timp, într-un interviu, cântăreața povestea că, deși au o relație de peste doi ani, nu locuiesc încă împreună, deoarece nu se simte „pregătită” să locuiască cu altcineva în casă. O fi vrând să semnaleze despărțirea sau nu, cert este că lucrurile nu erau tocmai perfecte, dacă femeia nu simțea nevoia de prezența permanentă în casă a bărbatului de lângă ea.

„Doi ani și jumătate nu am vorbit despre viața mea personală. Nici de acum încolo nu vreau să o mai fac, ce am avut de spus, am spus. S-a dus…”, a explicat Claudia Pătrășcanu despre despățire.

Ce declarase despre fostul iubit

În urmă cu ceva timp, a postat o fotografie cu bărbatul, unde a scris câteva rânduri despre el. Claudia Pătrășcanu l-a lăudat destul de mult pe partenerul său de la acea vreme, dar chiar și așa, iată că inevitabilul s-a produs.

„Pentru mine, el înseamnă sprijin, liniște și iubire adevărată! Știe cât îmi iubesc copiii, că sunt primul loc în viața mea și asta spune multe despre un OM ca el! Sunt multe aspecte pentru care îl prețuiesc, nu știu ce se va întâmpla după aceste vorbe sincere, dar am simțit să le spun.

Ps: În spatele oricărei femei puternice stă un bărbat care nu cere nimic la schimb, care are grijă de copiii mei, care ne-a fost alături în cele mai grele momente și care, prin liniștea și iubirea lui, mă face să merg mai departe”, scris la acea vreme Claudia pe Instagram.