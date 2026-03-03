Clipe de coșmar în vacanță! Primăvara a început cu entuziasm pentru Emily Burghelea, însă planurile ei s-au schimbat radical în doar câteva ore. Influencerița se află, în prezent, într-o situație neașteptată: Este blocată în Mauritius, alături de soț, copii, mama și socrii ei, după ce spațiul aerian din Emirate a fost închis în urma bombardamentelor din regiune.

Vedeta se pregătea să revină în țară, însă restricțiile de zbor i-au dat complet planurile peste cap.

Clipe de coșmar în vacanță! De ce nu poate pleca din Mauritius

Itinerariul familiei includea o escală în Dubai, iar, ulterior, întoarcerea în România. Închiderea spațiului aerian din zona Emiratelor Arabe Unite a făcut, însă, imposibil tranzitul.

Toate variantele verificate de influenceriță s-au dovedit a fi inutile. Zborurile disponibile sunt ocupate integral pentru următoarele zile, iar situația este complicată din cauza numărului mare de turiști aflați în aceeași situație.

Ce a declarat vedeta despre situația dificilă

Emily a explicat pentru prin ce trece în aceste momente.

“Oficial mai sunt 3 luni până la vară, așa că mărțișorul mi-a adus și mai multă motivație să fiu în cea mai bună formă a mea, după a treia sarcină! Fiind în Mauritius nu am primit nici zambile, nici ghiocei, dar nu este încă timpul pierdut! Poate până la finalul zilei se găsește un buchețel pe undeva și pentru mine!

Primăvara a început cu o veste neașteptată. Suntem blocați în Mauritius, cu toată familia. Spațiul aerian este închis, aveam escală în Dubai, trebuia să plecăm mâine spre casă, însă nu cred că vom reuși să ajungem prea curând în țară. Am verificat toate rutele posibile, nu este nimic disponibil până pe 7-8 martie, cu nicio escală, în altă parte; toate rutele sunt sold out. Cazarea noastră se încheie mâine, iar din cauza că foarte mulți turiști sunt în aceeași situație ca noi, va fi puțin complicat să rezolvăm situația, dar vom vedea mâine cum decurg lucrurile…. Urați-ne noroc”, a spus influencerița.

Pe lângă problema zborurilor, o altă dificultate este legată de cazare, care s-a încheiat. În condițiile în care numeroși turiști sunt afectați de aceeași situație, găsirea unei alternative rapide poate deveni o provocare uriașă.