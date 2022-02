CNA, anunț de ultima oră. Vizează difuzarea filmelor românești!

Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat marți, 1 februarie, o recomandare potrivit căreia, televiziunile vor trebui să informeze publicul în cazul prezentării unor producţii cinematografice româneşti realizate înainte de anul 1989.

„Noi am avut pe masă un proiect al USR care îşi propunea să facă puţină lumină în domeniul filmelor făcute înainte de ’89, marcând cu un ‘C’, de la ‘cenzură’, pe ecran filmele respective. Am considerat formula fiind uşor excesivă şi am dat un aviz cu observaţii şi, mai departe, ne-am propus să venim şi noi cu o soluţie, după puterile noastre, ca să zic aşa.

Am propus atunci o recomandare care să avertizeze publicul în legătură cu aceste producţii şi să încerce, într-un fel, să le pună în contextul epocii”, a precizat Răzvan Popescu, citat de Agerpres.

Cum vor fi prezentate filmele din epoca ceaușistă

Potrivit recomandării CNA, în cazul prezentării unor producţii cinematografice româneşti realizate înainte de ’89, televiziunile au de ales fie difuzarea unor emisiuni în care pot fi puse în discuţie aceste pelicule prin participarea unor invitaţi care să cunoască contextul istoric şi cultural al realizării acestora.

Prin urmare, telespectatorii vor fi informați prin afişarea statică şi lizibilă a uneia dintre menţiunile: „film realizat în perioada comunistă, în care difuzarea era condiţionată de o viză a cenzurii” sau „film realizat în perioada comunistă, în care funcţionau cenzura şi propaganda de stat”.

„Critica și analiza de specialitate în cazul acelor producţii cinematografice româneşti se pot realiza înainte sau după difuzarea lor, în cadrul serviciilor de programe, iar alegerea formulei potrivite rămâne la latitudinea postului, în funcţie de fiecare film în parte”, se arată în recomandarea CNA.