Codin Maticiuc le cere românilor: „Ajutați-mă să-l falimentez pe Țiriac!”

Codin Maticiuc face un apel public către cetățeni pentru a-l ajuta să-l falimenteze pe Ion Ţiriac. Actorul a dezvăluit ce propunere a primit în legătură cu campania sa umanitară.

El a postat pe Facebook și pe Instagram motivul pentru care recurge la acest gest

“Poate n-o să reușim că e greu tare, dar putem să-l facem măcar mai puțin bogat decât este. Să vă explic: Luna trecută m-a sunat Ion Alexandru Țiriac aka Ion Ion.

– Auzi, cum stai cu activitatea la #spitalepublicedinbaniprivati?

– Păi cum știi, renovăm o secție la Fundeni după ce am mai făcut una, instalam un lift la Piatra Neamț, facem…

– Știu, știu, că urmăresc. Cum stai cu strângerea de fonduri?”

Aici fac o pauză. Ce îi spui unuia din familia Țiriac când te întreabă cum stai cu banii? Îi spui ca „bine” poate nu mai donează și pierzi un donator mare, îi spui ca „prost” iar nu e bine că pari un incompetent. Cum o dai nu e bine cu miliardarii ăștia! Tot în pauza asta menționez (împotriva dorinței lor) că această familie și fundația lor au mai donat cauzei mele prin care renovez spitale și încă o data o sumă considerabilă fundației Metropolis atunci când m-au văzut organizând centre de refugiați ucraineni. Îmi cer scuze domnilor Țiriac, senior și junior, că încalc clauza de confidențialitate impusă de ei dar e relevant pentru ce urmează. Reiau:

– Păi cum să stau, boss, așa și așa. Ne mișcăm!

– Prin sms strângi ceva?

– Cum să nu? Suntem organizația care strângem bani mai mult de la entități private decât de la companii.

– Perfect atunci, facem așa: ce strângi din sms-uri de la oameni toată luna iunie, fundația Țiriac dublează suma și ți-o donează să renovezi o secție de pediatrie. Dacă merge bine, repetăm asta în decembrie și tot așa.

Codin Maticiuc: „O să vă spun că prefer o undiță în plus pentru fundație decât 100 de pești”

Nu mai știu ce am zis pentru ca am avut un blackout pe loc. Știu ce o să ziceți acum, ca nah, suntem români în România: „să dea dom’le barosanii ăștia banii să renoveze ei și sa ne lase pe noi în pace”. Aici poate ar trebui să vă spun cât și ce fac ei pentru copii orfani, sponsorizări la sportivi sau poate comit următoarea indiscreție și va spun cât vor baga în baza sportivă pe care o vor dona statului. N-o să fac asta. O să vă spun că prefer o undiță în plus pentru fundație decât 100 de pești. În concluzie, ajutați-ma să-l fac pe domnul Țiriac puțin mai sărac decât este printr-un simplu sms cu textul „FACEM” la 8845.

Pentru fiecare sms dat astăzi voi donați doi euro și familia Țiriac mai pune 2. Ține toată luna iunie treaba asta și dacă avem rezultate fundația Țiriac își reînnoiește curând oferta. Ajutați-mă să renovez secții pediatrice pe banii lui Țiriac. Pe el nu-l deranjează! P, S. Dacă sunteți deja „abonați” e ok. Banii voștri sunt ca și dublati. Poate doar un share să mai dați sa vadă și alții”, scrie Codin Maticiuc pe pagina sa de socializare.”