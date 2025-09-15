Concurenții de la „Asia Express – Drumul Eroilor” au avut o nouă probă bizară de trecut: să smulgă cu o pensetă firele albe de păr din capul localnicilor. Trebuiau astfel să strângă bani, care i-ar fi ajutat să se califice mai ușor la jocul de Joker și amuletă. Una dintre echipe și-a luat țeapă.

Ce misiune au primit concurenții de la Asia Express – Drumul Eroilor

„Filipinezii sunt nefericiți când le apar fire de păr albe și există un obicei ca părinții să își roage copiii să le smulgă firele. Găsiți un localnic cu păr alb și oferiți-le serviciile!

Trebuie să strângeți minim 500 de pesos, dar cu cât veți câștiga mai mulți bani, cu atât vă va fi mai ușor să vă calificați la jocul de Joker și amuletă” – au fost indicațiile scrise pe biletul din plic.

Cum s-au descurcat la probă concurenții de la Asia Express și cine a luat țeapă

„N-am mai auzit de ritualul ăsta niciodată, dar nu mă surprinde nimic aici, pentru că vezi o altă țară, cu totul alte tradiții, obiceiuri, superstiții, recompense”, a spus Anda Adam. Ea și partenerul ei au primit 100 de pesos numai de la o singură persoană.

„E un obicei care le aduce bucurie cu siguranță. Metaforic, acest obicei cred că este foarte drăguț, pentru că cred că conectează foarte frumos două generații, copiii cu bătrânii”, a remarcat și Emil Rengle. El și partenerul său au primit 200 de pesos de la cineva.

Gabriel Tamaș, însoțit de Dan Alexa, i-a smuls firele albe unei femei, care i-a oferit apoi 300 de pesos. De bucurie, mai ales că până atunci amândoi erau descurajați de probă, Tamaș a îmbrățișat-o pe respectiva doamnă.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, în schimb, au luat țeapă de la o femeie. Ei i-au smuls mai multe fire de păr albe din cap, dar n-au primit niciun pesos la schimb. Însă „a venit karma peste ei”, peste rudele femeii, după cum a remarcat chiar Alexandru Ion, căci fix în timp ce aceștia râdeau de poznă, s-a rupt hamacul în care stăteau și au căzut.

De altfel, cei doi au avut ghinion toată proba, căci ori primeau puțini bani, ori deloc. „O să stăm aici până vine noaptea”, s-a plâns Alexandru.

Mara Bănică și Serghei Mizil au mai pierdut din ritm pentru că s-au certat, dar tot au reușit să strângă peste 500 de pesos.

Cursa s-a întețit pe măsură ce a început să plouă torențial.

Primele trei echipe care s-au calificat la jocul pentru amuletă și Joker au fost Anda Adam și Joseph, Alina Pușcău și Cristina, respectiv Emil Rengle și Alejandro.

În aceeași ediție, concurenții au mai avut o probă cu caiacele pe apă. Raluca Bădulescu de data aceasta. Ea n-a vrut deloc să urce în caiac și să vâslească, așa că ea și partenerul ei au pierdut o groază de timp căutând printre localnici pe cineva care să urce în barcă în locul ei. Au găsit într-un final, numai că localnicul respectiv n-a vâslit mai deloc, așa că tot Florin Stamin a dus tot greul. Raluca a regretat apoi că ea să urce în caiac, pentru că ar fi terminat mai repede: „Bă, dar proastă am fost! Uite că nu vâsleam… Eu am înțeles că trebuia să vâslesc și eu. Tâmpită. Nu o să uit asta”.