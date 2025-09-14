Și ediția cu numărul 5 a emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor” s-a dovedit a fi plină de peripeții pentru concurenți. Raluca Bădulescu iar a dat de necaz, dar Florin Stamin s-a ridicat la înălțimea așteptărilor și a salvat situația.

Ce probă a pus-o pe Raluca Bădulescu în dificultate

Concurenții trebuiau să urce într-un caiac pe apă și să vâslească până la mal. Însă Raluca Bădulescu a refuzat categoric să facă acest lucru și a cerut ajutorul localnicilor adunați în jurul lor.

„Erau acolo grămadă, se uitau că erau și ei curioși. Când te duceai către ei, se răspândeau ca lăcustele. Îmi venea să îi iau pe toți și să îi dau cap în cap”, a spus Raluca Bădulescu, la testimoniale.

Până la urmă, un localnic s-a lăsat convins să-i însoțească, însă nu a fost de ajutor, pentru că nu a vâslit deloc! Astfel, tot greul a fost dus de Florin Stamin.

Cum l-a lăudat Raluca Bădulescu pe Florin Stamin

„Bă, dar proastă am fost! Uite că nu vâsleam… Eu am înțeles că trebuia să vâslesc și eu. Tâmpită. Nu o să uit asta”, a mai spus Raluca Bădulescu, potrivit

Ea l-a lăudat apoi pe Florin Stamin pentru munca depusă: „Florin merge de-o viață în Deltă. Vâslește, înoată. Omul ăsta de pe lume.(…) Când l-am văzut ce bine merge, îmi venea de pe jos de nervi”.