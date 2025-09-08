B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Raluca Bădulescu: „Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”. Ce a determinat-o să participe la „Asia Express”

Raluca Bădulescu: „Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”. Ce a determinat-o să participe la „Asia Express”

Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 08:38
Raluca Bădulescu: „Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”. Ce a determinat-o să participe la „Asia Express”
Sursă foto: Instagram/ @americaexpressromania

Premiera noului sezon „Asia Express” a avut loc ieri, 7 septembrie, la ora 20:00. Concurenții au pornit într-o nouă aventură, pe „Drumul Eroilor”. Încă din prima zi, echipa, formată din Raluca Bădulescu și fostul soț, a întâmpinat probleme. Aceasta a explicat ce a determinat-o să participe la emisiune, deși știa că nu va fi ușor.

Cuprins

  • Ce a învățat din emisiune
  • Ce a determinat-o să participe

Ce a învățat din emisiune

Raluca Bădulescu mărturisește că experiența „Asia Express” a schimbat-o.

„M-a schimbat foarte mult în sensul că am înțeles că noi suntem binecuvântați, suntem fericiți. Avem mai mult decât se poate pe lumea asta, pentru că am cunoscut în Asia Express oameni care trăiau cu aproape nimic și care erau fericiți. Ori noi avem tot și nu ne dăm seama că avem tot. Și suntem nemulțumiți de cealaltă parte”, a spus aceasta, conform Cancan.

„Adică ni se pare că: bă, ăla are nu știu ce mașină, stai să-mi iau și eu! Ăla are nu știu ce haine, stai să-mi iau și eu. Nu că eu aș face excepție de la majoritate, că și eu sunt la fel. Dar acolo am întâlnit oameni fericiți care zâmbeau, care dansau în ploaie, care n-aveau acoperiș. Trăiau de pe o zi pe alta și erau fericiți. Asta este lecția pe care am înțeles-o din Asia Express și de asemenea faptul că trebuie să pun mâna să fac sport”, a adăugat.

Ce a determinat-o să participe

Raluca Bădulescu spune că a avut curajul să accepte provocarea, după câțiva ani de zile în care s-a temut. Cu toate că la început a fost greu și a crezut că această emisiune nu este pentru ea, acum poate să spună că a fost „cel mai fantastic lucru” pe care îl putea face.

„N-am avut curaj câțiva ani de zile. Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine. Acum pot să spun că este cel mai mișto, cel mai tare, cel mai fantastic lucru pe care l-am putut face în viața asta: faptul că am participat la Asia Express. Sunt printre oamenii binecuvântați de Dumnezeu că au avut ocazia să trăiască experiența Asia Express”, a mărturisit ea.

„A fost superb fără telefon, pe cuvântul meu de onoare, că uite, am telefonul legat de mână și acum când vorbim… Detox de social media este Dumnezeu pe pământ! Nu se poate face în alte circumstanțe decât în Asia Express. Dar a fost superb fără telefon pentru că am trăit efectiv o viață în altă viață. Nu mai știi nimic de nimic, trăiești doar pentru competiție, doar pentru colegii care sunt acolo, doar pentru ceilalți concurenți, doar pentru ce se întâmplă acolo. Este fantastic sentimentul”, a mai spus aceasta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
Monden
Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
Monden
Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate
Monden
Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate
Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, și-a făcut iubit! Ce mărturisiri a făcut blondina
Monden
Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, și-a făcut iubit! Ce mărturisiri a făcut blondina
Au scris istorie, însă nu s-au suportat niciodată: „Toată lumea a crezut că suntem împreună și în afara filmului”. Despre ce actori este vorba
Monden
Au scris istorie, însă nu s-au suportat niciodată: „Toată lumea a crezut că suntem împreună și în afara filmului”. Despre ce actori este vorba
Oana Lis: „Trauma și-a spus cuvântul”. Motivul pentru care nu și-a dorit copii
Monden
Oana Lis: „Trauma și-a spus cuvântul”. Motivul pentru care nu și-a dorit copii
Monica Anghel, după operația la ochi: „Îmi era frică că o să văd cum se întâmplă”
Monden
Monica Anghel, după operația la ochi: „Îmi era frică că o să văd cum se întâmplă”
Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
Monden
Teo a dezvăluit dacă mai participă și sezonul următor la „Insula Iubirii”: „Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune”
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
Monden
Ioana Ginghină: „La un pas să luăm astăzi foc din cauza unui vecin inconștient”. Despre ce este vorba
Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”
Monden
Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”
Ultima oră
10:55 - Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
10:52 - Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
10:51 - Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
10:34 - Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici
10:31 - Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
10:25 - Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
10:15 - Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
09:58 - Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
09:57 - Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
09:56 - Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit