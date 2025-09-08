Raluca Bădulescu: „Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”. Ce a determinat-o să participe la „Asia Express”

Premiera noului sezon „ ” a avut loc ieri, 7 septembrie, la ora 20:00. Concurenții au pornit într-o nouă aventură, pe „Drumul Eroilor”. Încă din , echipa, formată din Raluca Bădulescu și fostul soț, a întâmpinat probleme. Aceasta a explicat ce a determinat-o să participe la emisiune, deși știa că nu va fi ușor.

Ce a învățat din emisiune

Ce a determinat-o să participe

Raluca Bădulescu mărturisește că experiența „Asia Express” a schimbat-o.

„M-a schimbat foarte mult în sensul că am înțeles că noi suntem binecuvântați, suntem fericiți. Avem mai mult decât se poate pe lumea asta, pentru că am cunoscut în Asia Express oameni care trăiau cu aproape nimic și care erau fericiți. Ori noi avem tot și nu ne dăm seama că avem tot. Și suntem nemulțumiți de cealaltă parte”, a spus aceasta, conform .

„Adică ni se pare că: bă, ăla are nu știu ce mașină, stai să-mi iau și eu! Ăla are nu știu ce haine, stai să-mi iau și eu. Nu că eu aș face excepție de la majoritate, că și eu sunt la fel. Dar acolo am întâlnit oameni fericiți care zâmbeau, care dansau în ploaie, care n-aveau acoperiș. Trăiau de pe o zi pe alta și erau fericiți. Asta este lecția pe care am înțeles-o din Asia Express și de asemenea faptul că trebuie să pun mâna să fac sport”, a adăugat.

Raluca Bădulescu spune că a avut curajul să accepte provocarea, după câțiva ani de zile în care s-a temut. Cu toate că la început a fost greu și a crezut că această emisiune nu este pentru ea, acum poate să spună că a fost „cel mai fantastic lucru” pe care îl putea face.

„N-am avut curaj câțiva ani de zile. Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine. Acum pot să spun că este cel mai mișto, cel mai tare, cel mai fantastic lucru pe care l-am putut face în viața asta: faptul că am participat la Asia Express. Sunt printre oamenii binecuvântați de Dumnezeu că au avut ocazia să trăiască experiența Asia Express”, a mărturisit ea.

„A fost superb fără telefon, pe cuvântul meu de onoare, că uite, am telefonul legat de mână și acum când vorbim… Detox de social media este Dumnezeu pe pământ! Nu se poate face în alte circumstanțe decât în Asia Express. Dar a fost superb fără telefon pentru că am trăit efectiv o viață în altă viață. Nu mai știi nimic de nimic, trăiești doar pentru competiție, doar pentru colegii care sunt acolo, doar pentru ceilalți concurenți, doar pentru ce se întâmplă acolo. Este fantastic sentimentul”, a mai spus aceasta.