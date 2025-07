Corina Caragea, despre începutul carierei în televiziune: „A fost așa… cu peripeții”. Ce s-a întâmplat înainte să intre în direct

a povestit cum a ei în televiziune și cum colegii ei au devenit ca o familie, conform .

Început cu peripeții

Corina Caragea a povestit că la începutul carierei sale, înainte să intre în direct, a căzut pe scări.

„Da, începutul, a fost așa… cu peripeții! Înainte să intru în direct, am alunecat pe scări și am căzut. Și am intrat, efectiv, în studio plângând, și toată lumea credea că eu plâng de frică, de emoții. Eu plângeam de durere! Mă durau toate cele. Dincolo de toate, mi se pare foarte drăguț că cei cu care eram atunci la început în platou și anume Mihai Dedu, Busu, Neti, sunt și acum alături de mine”, a povestit prezentatoarea TV.

„Wow! Jumătate din viața mea. Am venit în ProTV la 23 de ani. Și nu știu, nu m-am gândit niciodată cum ar fi fost viața mea dacă nu m-aș fi intersectat cu ProTV. Acum că suntem la petrecerea asta, am numărat și eu anii, am rememorat și am revăzut colegi din vremea aceea. Și nu-mi vine să cred că, uite, jumătate din viața mea mi-am petrecut între acești oameni. Deci, practic, o a doua familie.”, a adăugat aceasta.