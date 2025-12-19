Bianca, soția lui Cornel Păsat, a părăsit din nou domiciliul conjugal, la doar două luni de la momentul în care a hotărât , și e decisă acum să divorțeze. Cornel Păsat vrea să mai dea o șansă relației, dar crede că dacă nu se va putea, vor ajunge chiar în instanță: „Vrea să fie numai ca ea și nu se poate așa”.

Cornel și Bianca Păsat s-au despărțit iar. Destăinuirile dansatorului

„Ea deja și-a luat decizia, de acasă din nou. S-a dus la o prietenă și de la 1 ianuarie se va muta cu chirie. Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Momentan nu ajungem la o înțelegere amiabilă și tocmai de aceea divorțul nu este încă pronunțat. Cred că într-un final vom ajunge în instanță pentru că fiecare vrem lucruri diferite, aici mă refer la pretențiile ei asupra proprietății mele, e vorba de pretențiile mele asupra numelui, sunt mai multe lucruri.

Eu vreau ca ea să păstreze numele în anumite condiții negociabile. Totul e negociabil, doar că ea e foarte încăpățânată și vrea să fie numai ca ea și nu se poate așa. Proprietatea este a mea, exclusiv a mea, este dobândită înainte de căsătorie. Eu vreau să o despăgubesc pe ea cumva, vreau să îi dau niște bani și o să-i dau, dar în anumite condiții și nu sumele despre care vorbește ea. Nu mi se pare corect. (…)

Nu am ce să-i reproșez, este o femeie superbă. sunt la mine, eu trebuie să lucrez cu mine, dar și ea trebuie să lucreze cu ea. Și, din păcate, singura victimă colaterală este Dryas, copilul nostru”, a spus Cornel Păsat, pentru

Cornel Păsat: Eu cred că o perioadă de liniște între noi doi ar ajuta

El crede că dacă iau o pauză unul de la altul mai au o șansă, dar dacă vor ajunge în instanță, șansele de împăcare devin nule: „Eu cred că o perioadă de liniște între noi doi, o lună, două să nu mai avem contact, ar ajuta. Ne-ar face pe amândoi să ne stabilizăm un pic și să ne gândim mai serios la ce facem. Momentan suntem ca două săbii ascuțite în aceeași teacă și nu mai avem loc. Eu cred că dacă ne dăm un timp am putea negocia divorțul sau poate o împăcare, cine știe, dar după o perioadă. Dacă mergem la notar și facem pasul cum vrea ea, sau și mai rău, în instanță, va fi ireversibilă împăcarea”.

Ce se întâmplă cu fiul cuplului

Dryas, fiul lor, are 7 ani și acum e la bunici, la Târgoviște, și se simte bine.

„De sărbători nu știu ce o să facem pentru că ea nu este de acord să iau copilul la București ca să facă sărbătorile o zi și cu familia mea. Ea vrea să mă duc eu acolo la Târgoviște, eventual să mă cazez la un hotel și să mă plimb cu cel mic prin parc. Eu nu pot să îmi car toată familia la Târgoviște. Vreau să stea și cu bunica lui, cu unchii lui și mătușile lui de la București, măcar pentru o zi de Crăciun. Mi se pare de bun simț, măcar atât. De Revelion înțeleg, nu e problemă, dar de Crăciun chiar e important să stam cu familiile”, a mai susțnut Cornel Păsat, pentru CanCan.