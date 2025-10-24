Pe când se aflau pe marginea prăpastiei, Bianca și Cornel Păsat pare că încep, ușor-ușor, să restabilizeze relația dintre ei. Deși au fost la , cei doi încearcă să își rezolve problemele, iar bărbatul a făcut recent declarații în acest sens.

Bianca și Cornel Păsat sunt împreună de peste două decenii, însă în ultima vreme lucrurile nu au mai fost deloc „roz” în relația lor. Succesul profesional al femeii pare că a fost unul dintre principalele motive care a dus la răcirea dintre ei doi.

În ce stadiu se află relația lor acum? Cornel Păsat, declarații recente

Era deja cunoscut în mediul online faptul că Bianca și Cornel nu mai împart aceeași casă, în perioada aceasta. Totuși, informațiile oferite de bărbat conturează o altă imagine asupra relației dintre ei doi.

Concret, fostul membru al Trupei „Flamingo Boys” a mărturisit că s-a întors acasă și că încearcă să repare relația cu soția sa, alături de care este împreună de 23 de ani.

„Nu putem spune că totul s-a rezolvat. Stăm din nou împreună, dar ne vedem doar dimineața și seara”, a mărturisit Cornel Păsat în pentru

Ce are de gând să facă Cornel Păsat, dacă lucrurile se vor rezolva în căsnicia lor

Bărbatul a dezvăluit, de asemenea, ce ar dori să facă, în cazul în care neînțelegerile din căsnicia lor se vor rezolva. Potrivit acestuia, dacă nu vor mai exista discuții în contradictoriu, bărbatul are de gând să o ducă pe Bianca din nou la altar pentru a-și reînnoi jurămintele.

„Îmi doresc să trecem cu bine peste această perioadă de probă. Nu știm cât va dura. Avem ceva lucruri de pus la punct, pentru a nu mai ajungem iar la discuții care să ducă la despărțire.

Dacă totul va decurge așa cum îmi doresc, iar eu voi face tot ce ține de mine pentru asta, vom marca un nou început. Vom merge în biserică să ne reînnoim jurămintele. Apoi va urma o petrecere ca de nuntă. Dar nu înainte de a o cere iar de soție. Deja știu cam ce inel o să-i iau”, a adăugat afaceristul.