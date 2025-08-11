După nouă ani de relație, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au logodit. Anunțul a fost făcută de partenera fotbalistului, luni, printr-o postare pe Instagram. Aceasta a publicat o fotografie cu inelul de logodnă, o bijuterie impresionantă cu un diamant uriaș.

Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, și-a cerut partenera în căsătorie după luni întregi de speculații privind o posibilă logodnă. Evenimentul a fost confirmat de Georgina, în vârstă de 31 de ani, care a postat o fotografie cu inelul de logodnă, alături de mesajul „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele”.

Fanii au speculat că cei doi s-au logodit luna trecută, după ce modelul a postat imagini de la o cină cu tematică de nuntă, acolo unde le-a cântat o orchestră de șase membri, iar decorul a fost format din aranjamente florale albe. Un alt aspect care i-a dus pe fani cu gândul la o logodnă secretă a fost faptul că Georgina a purtat un impresionant pe degetul inelar al mâinii stângi, relatează .

În urmă cu o lună, Ronaldo vorbea despre căsătoria cu Georgina. Atunci, celebrul fotbalist spunea că nu există dubii în ceea ce privește o viitoare nuntă cu partenera sa, dar nu se știe exact când va avea loc marele eveniment.

„Îi spun mereu: «Când vom avea acel clic». La fel ca tot ce ține de viața noastră, iar ea știe la ce mă refer. Ar putea fi peste un an, peste șase luni sau chiar peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”, a declarat celebrul fotbalist.

Cei doi sunt împreună din 2016 și au două fiice: Alana, de șapte ani, și Bella, de doi ani. De asemenea, Ronaldo mai are alți trei .