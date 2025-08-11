B1 Inregistrari!
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au logodit. Cum arată inelul cu care fotbalistul și-a cerut în căsătorie partenera

11 aug. 2025, 22:03
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au logodit. Cum arată inelul cu care fotbalistul și-a cerut în căsătorie partenera
Foto: Facebook/ Cristiano Ronaldo

După nouă ani de relație, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au logodit. Anunțul a fost făcută de partenera fotbalistului, luni, printr-o postare pe Instagram. Aceasta a publicat o fotografie cu inelul de logodnă, o bijuterie impresionantă cu un diamant uriaș.

Cuprins:

  1. Ce mesaj a postat Georgina după logodnă
  2. Ce spunea Ronaldo despre căsătorie în urmă cu o lună

Ce mesaj a postat Georgina după logodnă

Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, și-a cerut partenera în căsătorie după luni întregi de speculații privind o posibilă logodnă. Evenimentul a fost confirmat de Georgina, în vârstă de 31 de ani, care a postat o fotografie cu inelul de logodnă, alături de mesajul „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele”.

Fanii au speculat că cei doi s-au logodit luna trecută, după ce modelul a postat imagini de la o cină cu tematică de nuntă, acolo unde le-a cântat o orchestră de șase membri, iar decorul a fost format din  aranjamente florale albe. Un alt aspect care i-a dus pe fani cu gândul la o logodnă secretă a fost faptul că Georgina a purtat un inel impresionant pe degetul inelar al mâinii stângi, relatează Știrile ProTV.

 

 

Ce spunea Ronaldo despre căsătorie în urmă cu o lună

În urmă cu o lună, Ronaldo vorbea despre căsătoria cu Georgina. Atunci, celebrul fotbalist spunea că nu există dubii în ceea ce privește o viitoare nuntă cu partenera sa, dar nu se știe exact când va avea loc marele eveniment.

Îi spun mereu: «Când vom avea acel clic». La fel ca tot ce ține de viața noastră, iar ea știe la ce mă refer. Ar putea fi peste un an, peste șase luni sau chiar peste o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”, a declarat celebrul fotbalist.

Cei doi sunt împreună din 2016 și au două fiice: Alana, de șapte ani, și Bella, de doi ani. De asemenea, Ronaldo mai are alți trei copii.

