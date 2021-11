Cristina Ciobănaşu, din serialul Adela, i-a lămurit pe fani: e gravidă sau a luat în greutate?

Cristina Ciobănașu e tot mai des întrebată dacă este însărcinată. Urmăritorii actriței au observat schimbări în fizicul actriței.

Viciile Cristinei Ciobănașu

Cristina Ciobănașu nu poate să se ascundă de la privirile internauților. Aceștia au observat că vedeta are burtică și au asaltat-o cu întrebări. Actrița a fost nevoită să intervină și să ofere un răspuns. Aceasta susține că are niște kilograme în plus și nu se pregătește să devină mămică.

„Mă uitam acum prin ce mesaje mi-ați mai trimis și m-a întrebat cineva dacă sunt însărcinată. Ei bine, nu! Nu, nu sunt însărcinată, doar în ultima vreme am mai luat niște kilograme în plus. Nu am mai avut grijă la alimentație și de aceea m-am și apucat de sport pentru că mi-e foarte greu să am grijă la alimentație”, a scris Cristina Ciobănașu pe rețelele de socializare.

Cum slăbește Cristina Ciobănașu

Vedetei îi place să se răsfețe cu bucate alese. Se pare că acestea îi aduc și niște kilograme în plus. Cristina are și o rețetă specială pentru cei care vor să slăbească. Actrița recomandă „sport pe pâine”. Aceasta nu poate să facă fața slăbiciunilor și recunoaște că e foarte pofticioasă. Se pare că unica soluție va fi înscrierea la sală. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„M-am gândit că măcar sport să facă dacă nu pot să am grijă de ce mănânc. Ce să fac dacă îmi place mâncarea! Acum mai e cum mai e, dar mai încolo când o să înaintez în vârstă ce o să mai zic!? Că nu mai am scuză. Da, deci nu sunt însărcinată! Așa rău se vede burtica?!? Gata, ne punem pe treabă, sport pe pâine!”, a conchis vedeta.