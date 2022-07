Cristina Ciobănașu, motivul pentru care nu se afișează cu Alexandru Mureșan: „De ce jigniți un om despre care nu știți nimic?”

După 9 ani de relație, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au făcut un anunț neașteptat, mai exact cei doi s-au despărțit. Aceștia au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Se pare că actorii au reușit să treacă peste acest necaz. vedete și-au refăcut viețile amoroase.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman și-au refăcut viețile

Cristina Ciobănașu alături de Alexandru Mureșan, iar Vlad Gherman se iubește cu Oana Moșneagu. Actrița a fost criticată dur, recent, pe rețelele de socializare. Oamenii i-au reproșat faptul că nu vorbește despre noua ei relație și nu publică poze alături de cel care i-a furat inima.

„Criss, nu vorbești nimic despre noua ta relație, sincer nu te văd prea fericită cu noul băiat. Nu postează nimic cu tine și despre tine decât tu pui story-uri cu el și alea destul de seci. Sincer cred că poți mult mai mult decât băiatul ăsta”, este comentariul primit de Cristina Ciobănașu pe Instagram.

Replici acide la adresa Cristinei Ciobănașu

Actrița a venit cu o reacție în mediul online. Cristina Ciobănușu a rupt tăcerea și a explicat de ce nu vrea să ofere mai multe detalii despre relația cu Alexandru Mureșanu.

„Mi-aș dori din tot sufletul să nu mai judecați după copertă, unii dintre voi… De ce jigniți un om despre care nu știți nimic? Încerc din tot sufletul să nu o iau personal, dar îmi este peste putință când văd astfel de mesaje… Și pentru că tot întrebați de ce , acesta este motivul… din cauza acestui „hate gratuit.” Și referitor la „cred că poți mai mult decât băiatul ăsta”… Serios?… Cred că ne-ar fi tuturor mai ușor să aruncăm așa cuvinte în stânga și în dreapta din spatele unei tastaturi… dar pentru ce? Doar ca să stricăm sufletul unui om care nu a greșit cu nimic?!”.

„Am încercat cât de mult am putut să nu iau în seamă hate-ul gratuit vis a vis de noua mea relație… dar mi se pare mult… Vă rog frumos, cei care nu puteți să acceptați ideea, cei care nu puteți suporta să stați fără să judecați viața unor oameni, dați unfollow! Respect orice ființă și îmi doresc din toată inima același repsect din partea voastră. Vă mulțumesc!”, a explicat Cristina Ciobănașu.

Vlad Gherman a dat-o uitării pe Cristina Ciobănașu

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au văzut prima oară pe platourile de filmare, împărtășind împreună aceeași iubire pentru actorie. Mai exact, vedetele s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru serialul „Pariu cu viața”, care a fost difuzat la Pro TV. Totodată, ei au făcut parte și din aceeași trupă, fiind talentați și în ceea ce privește muzica.

„Noi când ne-am cunoscut eram foarte tineri și din acel moment am făcut cam totul împreună. Am lucrat și jucat împreună, iar undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi”, spunea Vlad Gherman, atunci când a anunțat că .