Primul Crăciun alături de Max! Unde își vor petrece sărbătorile Cristina Cioran, mama și copiii ei: „Am niște planuri destul de interesante”

16 dec. 2025, 23:56
Primul Crăciun alături de Max! Unde își vor petrece sărbătorile Cristina Cioran, mama și copiii ei: „Am niște planuri destul de interesante”
Foto: Cristina Cioran / Instagram
  1. Cum s-a schimbat viața familiei Cristinei Cioran de la apariția lui Max
  2. Unde va petrece Cristina Cioran Crăciunul

Cristina Cioran este o mamă de nota 10. Deși tatăl copiilor ei nu le este aproape, vedeta nu este nevoită să facă față tuturor responsabilităților singură. Mama ei îi este ajutor de nădejde, iar în această formulă de 4 urmează să petreacă și sărbătorile de iarnă. Crăciunul și Revelionul vor fi cu atât mai speciale cu cât sunt primele pentru Max, cel de-al doilea copil pe care îl au împreună Cristina Cioran și Alex Dobrescu.   

Cum s-a schimbat viața familiei Cristinei Cioran de la apariția lui Max

După câteva luni agitate, marcate de apariția celui de-al doilea copil și arestarea tatălui lui – Alex Dobrescu, lucrurile par să se mai fi așezat pentru Cristina Cioran. Vedeta mărturisește că atât ea, cât și fiica și mama ei, așteaptă cu nerăbdare Crăciunul, primul alături de Max.

„Acest Crăciun este primul Crăciun pe care îl vom petrece cu Max și suntem foarte fericite pentru că la noi e ca în Domnul Goe, Mița, Mamița și Tanti Mița – Ema, eu și maică-mea. Îl „înghesuim” pe ăsta mic, îl alintăm, îl sufocăm cu dragostea noastră, e o încântare! E clar că e ultimul bebeluș din viața noastră, cel puțin din pozițiile acestea că va avea și Ema bebelușul ei când va fi cazul.

Dar pentru noi, pentru maică-mea, pentru mine, e cu foarte mare emoție, orice minut, orice an care trece, și suntem foarte fericite pentru că îi simțim fiecare respirație. Parcă trăim altfel bebelușul Max față de cum am trăit bebelușa Ema, mai ales că la Ema au fost niște situații destul de la limită. Cu el am trăit și ce nu am reușit să prindem cu Ema”, ne-a povestit Cristina Cioran, exclusiv pentru Click!

Unde va petrece Cristina Cioran Crăciunul

Crăciunul o va prinde pe Cristina Cioran alături de familie, al Constanța. Se anunță o masă mare, cu invitați dragi și preparate cum numai o mamă știe să gătească. De Revelion însă, vedeta își va lăsa cei doi copiii în grija mamei ei și va ieși în oraș.

„De Crăciun vom sta acasă, avem musafiri, invitați, și, bineînțeles, că maică-mea va face masă mare, sarmale, friptură, stilul ei de a pregăti mult și bun. O să fac și eu, dar eu mă voi ocupa de dulcele mai puțin dulce, cum ar veni.

Nu ne înghesuim în bucătărie, încercăm să ținem distanța, nu e loc de două bucătărese în bucătărie, încercăm să păstrăm distanță. Iar de Revelion eu o să ies, iar mama va sta cu copiii. Am niște planuri destul de interesante, dar o să ies puțin.

În ianuarie vom pleca într-o vacanță prin țară. Ne-am fi dorit o călătorie cu trenul, dar nu cred că vom reuși, sunt ceva mai multe bagaje de luat pentru patru persoane și cred că vom pleca tot cu mașina, în zona Brașovului”, ne-a mai povestit Cristina Cioran, care are planuri mari pentru anul 2026.

