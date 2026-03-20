Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au oferit primele explicații după ce în spațiul public au apărut informații despre o posibilă despărțire. Cei doi sunt căsătoriți de trei ani, însă faptul că locuiesc în orașe diferite a alimentat zvonul.

Ce au spus Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu despre divorț

Artista a negat existența unor probleme grave în cuplu și a precizat că relația ei este una stabilă. Aceasta a menționat că nu înțelege cine a lansat aceste variante false despre viața ei privată. De asemenea, vedeta a recunoscut că soțul ei are acces la conversațiile sale de pe telefon, dar a subliniat că acest lucru nu reprezintă un motiv de conflict pentru ea.

„Nu divorțez, noi suntem foarte bine. Nu știu cine a inventat chestia asta”, a declarat

La rândul său, partenerul vedetei a susținut aceeași variantă.

„Nu este adevărat!”, a declarat Vicențiu Mocanu pentru .ro.

Motivul pentru care cei doi locuiesc în orașe diferite

Elementul care a stârnit semne de întrebare este faptul că artista stă în București, iar soțul ei se află la Vâlcea. Cristina a explicat că distanța dintre cele două orașe nu este o barieră pentru ei. Aceasta consideră că este un lucru benefic pentru relație să se viziteze reciproc în funcție de program. În prezent, cei doi se ocupă de lansarea unei afaceri cu vinuri de calitate și își fac planuri comune de viitor.

Vedeta a explicat cum funcționează vizitele din relație.

„E acasă, la Vâlcea, iar eu o să mă duc acolo peste două zile. Sunt două ore de mașină, îmi face plăcere, nu e o problemă. Chiar cred că este un lucru bun faptul că stăm așa, ba vine el în weekend, ba plec eu câteva zile pe săptămână și tot așa. Suntem OK. Ne pregătim de lansarea vinului de care îți povesteam”, a declarat Cristina Spătar.