Culiță Sterp, revoltat pe Internet după ce a fost țepuit de unul dintre prietenii săi: „Așa ceva nu am pățit în viața mea”

Culiță Sterp este revoltat pe Internet, după ce a fost țepuit de un bărbat pe care îl considera prieten. Mesajul transmis de artist a strâns multe aprecieri.

Manelistul are o carieră de succes în România, fiind totodată și unul dintre cei mai cunoscuți, dar și apreciați artiști. Culiță Sterp se poate considera norocos pe plan personal, pentru că are o familie foarte frumoasă.

Culiță este împreună cu Daniela Iliescu și au împreună un băiețel superb, pe Milan.

Culiță Sterp a fost țepuit de un prieten. Ce mesaj a publicat pe Internet

Nu de mult, Culiță Sterp a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook. El vorbește despre modul în care a ajuns să fie înșelat de un prieten. Totul ar fi pornit acum trei ani.

„#DISTRIBUIȚI VĂ ROG, TOATĂ LUMEA! Nu am făcut niciodată o asemenea postare dar oamenii ca acesta din poză, asta merită, făcuți de rușine să-i știe toată lumea! I-am dat la băiatul ăsta acum 3 ani o sumă de bani împrumut nu e o sumă mare, 1700€ (o mie șapte sute euro) dar pentru el se pare că e ceva că de-aia nu mi i-a mai dat înapoi nici în ziua de azi. Nu stau din banii ăia, pe mine mă deranjează altceva! Fac această postare că să-l vedeți și să vă feriți de el că se bagă în seamă cu voi, se “împrietenește” să vă câștige încrederea și după aceea vă cere bani împrumut și eu că prostul am pus botul acum 3 ani pentru că aveam niște prieteni comuni și așa a ajuns în anturajul meu, și mai ales că e de la mine din județ, din Brad mai exact.

Recunosc că am fost prost cu P mare, asta e, dar nu e vorba de asta că nu am stat din banii ăia, repet de aia nici nu mă interesează de ei că i-am pierdut, pe mine mă deranjează că am fost băiat bun cu el și l-am ajutat când a avut o problemă și el m-a luat de fraier. Am pierdut eu sute de mii de euro când mi s-a luat seiful din casă, eu sunt omul care știu să pierd că Dumnezeu mi-a dat dublu înapoi, pentru că știe sufletul meu, dar nu sunt omul care acceptă să fie luat de prost de un papagal. Așa ceva n-am pățit în viața mea, știu că o să-mi fie învățătură de minte! Vă rog #distribuiți toată lumea măcar să știu că nu mai face asta și altcuiva!”, a scris Culiță Sterp, pe Facebook.