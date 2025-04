Cum a aflat Carmen Șerban că are cancer: „Medicii, directorul unui mare spital din București, nu a vrut să îmi facă citostatice, tot la Dumnezeu mă trimitea”

Carmen Șerban a povestit cum a aflat că are . S-a întâmplat în 2014 și cântăreața s-a speriat mai ales după ce medicii i-au spus că tumora a crescut într-un timp foarte scurt. Dar și după doi ani s-a vindecat. Recent, ea a fost din nou la medic pentru analize de rutină.

Carmen Șerban, despre diagnosticul de cancer

„Eu m-am dus să fac un banal Papanicolau și de acolo, făcând o analiză mai amplă, au depistat că am o tumoare de 5 mm, benignă, care în șase luni s-a făcut de 18. Prima dată m-am speriat mai puțin, dar după șase luni, când am aflat că a trecut din stadiul benign în malign și de la 5 la 18 în 6 luni, cam mult, era vorba de 13 mm în 6 luni, a fost destul de mult și mi-am dat seama că e vorba de ceva galopant. Nici atunci medicii, directorul unui mare spital din București, nu a vrut să îmi facă citostatice, tot la Dumnezeu mă trimitea”, a povestit Carmen Șerban, la Antena Stars, potrivit

Carmen Șerban a mers recent din nou la medic

Artista își ține de atunci sănătatea sub control. Recent, ea a mers la medic pentru un set de analize: „Sunt bine. Mi-am făcut niște analize săptămâna aceasta, pentru că eram curioasă dacă sunt bine, în zona aceea unde am avut tumoarea. Am fost la o clinică prestigioasă și sunt foarte bine. A zis doctorul: ”Nici nu se vede că a trecut pe acolo”. Analiza aceasta, mamografia, nu am mai făcut-o de câțiva ani”.