Cum a ajuns Alex Velea să stea câteva zile în Penitenciarul Jilava: „Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru ce am”

Artistul Alex Velea a petrecut câteva zile în Penitenciarul Jilava pentru filmările la „Băieți Deștepți”. Într-un interviu pentru , el a descris experiența sa și a vorbit despre rolul său principal în acest film de acțiune-comedie regizat de Igor Cobileanski.

Alex Velea a petrecut câteva zile în Penitenciarul Jilava

Alex Velea a descris experiența sa în timpul filmărilor în Penitenciarul Jilava. El a mărturisit că a fost o experiență inedită și că a fost emoționat să interpreteze rolul său. Despre personajul său, el a spus că este un „bad boy” cu valențe de „băiat valabil” și că publicul va aprecia acest rol.

„Experiența… a fost ceva inedit. O parte din Băieți deștepți s-a filmat în Penitenciarul Jilava. Și pentru câteva zile, ore bune le-am petrecut acolo. Când sunt pus în această ipostază, de actor (deși mai am mult de învățat până să am acest merit, să mă pot numi și așa) sunt emoționat și încerc să mă autodepășesc la fiecare scenă. Vreau să confirm că am potențial și să-i conving pe cei ce m-au ales că au luat o decizie înțeleaptă dându-mi rolul.”

Fanii lui Alex Velea vor putea vedea filmul „Băieți Deștepți” în cinematografele din întreaga țară începând cu data de 13 octombrie. Acesta este un film românesc de acțiune-comedie ce îi are în distribuție și pe Ruby, Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, dar și pe alții.

„Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru ce am”

Artistul are planuri mari legate de cariera sa. Alex Velea este recunoscător pentru ce a reușit să facă pe plan profesional și mărturisește că muncește foarte mult pentru a avea succesul pe care și-l dorește. Antonia, mama copiilor săi, a jucat recent în filmul „Haita de Acțiune”.

Vezi această postare pe Instagram

„Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru ce am. Tot ce-mi doresc e ca familia mea să fie bine, să fim sănătoși și să avem putere de muncă, inspirație și ambiție măcar ca până acum. Asta vă doresc și vouă. Ne vedem la film!”, amai spus Alex Velea pentru .