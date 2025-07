Cum a ajuns Bursucu să colaboreze cu Antena? Prezentatorul a spus cum au stat lucrurile

este unul dintre cei mai vogă prezentatori TV la ora actuală, în România. Acesta a părăsit trustul Kanal D după nouă ani de colaborare, iar o vreme s-a axat numai pe podcastul său, „Un podcast mișto, by Bursucu”.

De curând, acesta a dezvăluit că a început . Bărbatul s-a întors în lumina reflectoarelor, însă de această dată în echipa Antenei.

Cum l-au convins cei de la Antena pe Bursucu să vină în echipă

Bursucu, pe numele real Adrian Cristea, a mărturisit cum a început colaborarea cu unul din concurenții reali ai postului la care a lucrat mulți ani. Prezentatorul a povestit faptul că totul a decurs natural, iar cei de la Antena au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-l „coopta”. Acesta, entuziasmat, a acceptat și este foarte încântat de noul proiect pe care îl va modera.

„Totul a venit foarte din scurt. A existat o discuție, într-adevăr, de vreo două luni de zile pentru un proiect la Antena 1 și la Antena Star. În momentul acesta s-a concretizat acest proiect. Sunt foarte fericit pentru el. Mi se pare că este un proiect care poate avea foarte mult potențial pentru că vorbim de emisiunea fenomen „Insula Iubirii” și ține foarte mult proiectul pe care îl am de ce se întâmplă în proiectul lui Radu Vâlcan, pentru că trebuie să se înțeleagă foarte clar, nu prezint eu `Insula Iubirii`. (n.r. se zvonea că pleci la PRO TV) Lumea este liberă să spună ce vrea. Eu am spus doar că sunt liber. Cei de la Antenă și-au dorit foarte tare ca eu să fiu aici. Au făcut tot ce a trebuit pentru asta. Eu sunt foarte fericit că ei au făcut asta și, da, am spus un da cu toată inima. ”, a declarat Bursucu, conform

Bursucu: „Vom scrie o pagină de istorie împreună”

Bursucu este încrezător în noul proiect, dar și în colaborarea cu Antena. Acesta consideră că va petrece mult timp în acest trust, mai ales pentru faptul că este o persoană căreia îi place constanța.

„Și cred că de astăzi, dacă în partea cealaltă am lucrat 9 ani, cred că aici, la Antenă, vom scrie o pagină de istorie împreună. Așa simt. Eu sunt foarte constant. Sunt loial! Oamenii m-au primit foarte frumos, neașteptat de frumos și cred că vom face lucruri spectaculoase împreună”, a adăugat vedeta TV.