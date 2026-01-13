Începutul de an le-a prins pe Andreea Marin și pe fiica ei, , departe de casă. Cele două au pornit într-o călătorie specială, cu planuri mari și mai multe destinații pe listă. Prima oprire a fost chiar orașul lor de suflet, locul în care se întorc mereu cu drag și care are pentru ele o semnificație aparte.

Care este orașul de suflet al Andreei Marin și al fiicei sale, Violeta

Pentru Andreea Marin, începutul lui 2026 vine cu emoții frumoase și clipe prețioase petrecute alături de fiica ei. Violeta profită din plin de zilele libere de vacanță. La rândul său, , mai ales într-o perioadă atât de specială. Tocmai de aceea, cele două au decis să își ofere câteva zile doar pentru ele, într-o vacanță care să le rămână în suflet.

Prima destinație nu a fost aleasă la întâmplare, ci a avut o încărcătură sentimentală puternică. Cele două au ajuns la Londra. Este orașul în care au călătorit pentru prima dată împreună, pe vremea când Violeta era încă un copil.

„Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi, acolo am avut prima escapadă împreună, doar noi, „ca fetele”, când era mai mică, pe atunci pentru a intra în lumea lui Harry Potter (Warner Bros. Studio Tour), acel drum a însemnat fascinație și inspirație pentru ea, dar și o altă latură deschisă relației mamă-fiică pentru amândouă”, a scris vedeta pe .

Pentru Andreea Marin și Violeta, călătoriile împreună au devenit o tradiție pe care o respectă în fiecare an. De la prima lor escapadă „ca fetele”, au păstrat acest obicei fără întrerupere. Nu pleacă pe perioade lungi, ci aleg de obicei câte un weekend, în țară sau peste hotare.

Ce înseamnă, de fapt, vacanțele pentru Andreea Marin și Violeta

Pentru Andreea Marin și Violeta, fiecare călătorie este mai mult decât o simplă vacanță, este o experiență care le educă și le apropie. Cele două aleg mereu destinații cu o semnificație aparte, locuri care le inspiră și le rămân în suflet. Andreea spune că, oriunde ajung, își construiesc amintiri și observă cu atenție cum trăiesc oamenii locului, ce obiceiuri au și ce pot învăța de la ei.

Le place să descopere restaurantele locale și să se bucure de arhitectură, natură și energia străzilor. De asemenea, vizitează muzee care spun povestea acelui ținut. Pentru ele contează și momentele liniștite, precum o seară petrecută citind lângă foc după o zi rece de plimbare.

Iar spectacolele sunt nelipsite. Andreea spune clar: „Pentru noi, nu există popas la Londra sau la New York fără un musical, de pildă, și nici această călătorie nu a fost o excepție.”