Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam"

Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”

B1.ro
13 ian. 2026, 23:31
Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
Sursa foto: Instagra, / @iustinhvnds
Noul sezon Survivor a debutat cu emoții puternice și schimbări importante, competiția fiind difuzată anul acesta pe Antena 1. După primele probe solicitante și doar câteva zile petrecute în junglă, concursul a înregistrat deja prima eliminare. Iustin HVNDS a fost concurentul care a părăsit Survivor, spre dezamăgirea fanilor. Dincolo de experiența sa scurtă în competiție, tânărul artist ascunde o poveste de viață marcată de sacrificii și greutăți.

După câte zile a fost eliminat Iustin HVNDS de la Survivor

Survivor a revenit pe micile ecrane într-o formulă nouă, după ce a trecut de la Kanal D la Pro TV și, ulterior, pe Antena 1. Sezonul 2026 promite mai multe surprize, situații-limită și un ritm alert al competiției. Războinicii și Faimoșii au intrat deja pe trasee solicitante, iar adaptarea la condițiile dure din junglă s-a dovedit extrem de dificilă. Primele zile au fost decisive pentru unii concurenți, iar publicul a asistat rapid la prima eliminare.

Experiența lui Iustin HVNDS la Survivor 2026 s-a încheiat neașteptat de repede, la doar trei zile de la startul competiției. Deși își dorea să rămână mai mult timp în concurs, artistul a simțit că eliminarea a venit într-un moment potrivit pentru el. Un vis legat de iubita sa l-a făcut să creadă că trebuie să se întoarcă acasă. Decizia și plecarea sa au stârnit reacții puternice în rândul fanilor emisiunii, care îl îndrăgiseră deja.

Ce sacrificii a trebuit să facă Iustin HVNDS pentru muzică

Dincolo de apariția sa la Survivor, puțini cunosc parcursul dificil al lui Iustin HVNDS în drumul spre cariera muzicală. Artistul a vorbit deschis despre perioadele grele prin care a trecut pentru a-și urma visul. Lipsa banilor și distanța față de București l-au pus în situații extreme, ajungând să doarmă în locuri improvizate. Totul a fost făcut pentru a putea petrece cât mai mult timp la studio și pentru a nu renunța la muzică.

„Da, dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam, pentru că, părinții mei aveau casă în afara orașului. Ei au făcut mișcarea asta tocmai ca să avem casa noastră, să nu mai depindem de nimeni altcineva.

Din păcate, transportul în perioada aia din București până unde stăteam, în Ilfov, se oprea la ora 20.00, iar sesiunile la studio țineau până la 21.00-22.00, poate și 04.00. […] Am simțit nevoia să îndoi puțin adevărul, că am un apartament de la ai mei, dar nu era așa”, a povestit Iustin HNVDS, la Survivor – Povești din junglă.

