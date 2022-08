Cum a fost cerută în căsătorie Ramona Olaru de Cătălin Cazacu. Asistenta TV: „A fost foarte amuzant”

formează unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din lumea showbiz-ului românesc. Recent, vedeta a fost cerută în căsătorie de iubitul său, iar acum, asistenta TV a povestit cum a primit întrebarea cea mare.

În cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ramona Olaru a povestit detalii despre cererea în căsătorie.

Cum a fost cerută în căsătorie Ramona Olaru

Recent, s-au bucurat de o frumoasă vacanță în Grecia, Mykonos. Cei doi s-au relaxat și au petrecut alături de prieteni. Însă, momentul culminat al vacanței a fost cererea în căsătorie. Se pare că totul s-a întâmplat chiar în ultima zi. Cătălin Cazacu a fost atent la dorințele Ramonei și de ceva timp luase exact inelul pe care aceasta și-l dorea.

„A fost foarte simplu! S-a pus în genunchi și a uitat ce a avut de zis, apoi a început să plângă. Eu i-am spus să zică ceva, ca să înțeleg și eu de ce s-a pus în genunchi. Mi-a spus că dacă vreau să fiu soția lui și i-am zis: „Ok, dar cu mine ce vrei?” (râde), apoi am zis că vrea. La final mi-a zis: „Mă-ta!” (râde). A fost foarte amuzant”, a povestit asistenta TV.

Ce a spus Cătălin Cazacu despre momentul important

Cătălin Cazacu a povestit pentru cum a decis să facă cel mai important pas.

„A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea. Am avut noroc să găsesc exact ce căutam. Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a povestit el.

Când va avea loc nunta

Cererea în căsătorie a fost făcută, iar acum lumea este în așteptarea evenimentului. Cei doi încă nu au anunțat unde își vor petrece nunta, dar se cunoaște că nu va fi una tipică: se va desfășura pe plajă, iar mireasa nu o să fie furată.

„Nu o să facem nunta niciodată într-o sală de nunți, cu invitați îmbrăcați în cămașă. Pe plajă și nu se fură mireasa. La nunta mea nu pleacă nevasta de lângă mine”, declara Cătălin Cazacu, în urmă cu ceva timp.