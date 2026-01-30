B1 Inregistrari!
Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii

Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii

Ana Maria
30 ian. 2026, 11:27
Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
Sursa foto: Instagram / @Stefan Daniel Popescu
Cuprins
  1. Tal Berkovich a murit. Unde și cum s-a produs accidentul fatal
  2. Care este povestea de viață a Tal Berkovich
  3. Ce mesaj a transmis Alina Pușcău după decesul lui Tal Berkovich

Vestea că Tal Berkovich, concurenta emisiunii „Chefi la cuțite”, a murit în urma unui accident de mașină, i-a șocat pe toți cei care o știau, atât de la TV, cât și în viața reală, pe cei apropiați ei. Carisma și talentul său au făcut-o una dintre cele mai apreciate concurente ale sezonului.

Tal Berkovich a murit. Unde și cum s-a produs accidentul fatal

Tal Berkovich, în vârstă de 41 de ani, era și model, și actriță. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite se afla în Israel, în vizită la familia sa. Fratele ei era cu ea în vehicul și se află, în prezent, în stare critică la Centrul Medical Soroka.

Accidentul rutier a avut loc joi, în afara orașului Telalim, pe autostrada 40 din Negev, după cum a confirmat presa israeliană vineri dimineață, potrivit The Jerusalem Post.

Fratele ei, Gil, în vârstă de 40 de ani, se afla cu ea în mașină și se aflau în drum spre mama lor, care își serba ziua de naștere. Cei doi au intrat cu mașina într-un camion, iar impactul a fost fatal pentru Tal Berkovich. Fratele ei se află, în prezent, în stare critică la Centrul Medical Soroka, împreună cu șoferul camionului, care are răni ușoare.

Care este povestea de viață a Tal Berkovich

Originară din Kiryat Tivon, Tal a început cariera în balet, a dansat în cadrul baletului israelian și al companiei de dans Bat-Dor. Ulterior, a jucat în spectacolul satiric „Paparazzi” în perioada 2006-2007, iar mai apoi s-a mutat la Londra pentru a studia actoria, iar după absolvire s-a mutat în Los Angeles pentru a-și urma visul de a deveni actriță.

Ce mesaj a transmis Alina Pușcău după decesul lui Tal Berkovich

Anunțul privind decesul lui Tal a fost făcut de Alina Pușcău, prietena ei apropiată. Cele două se cunoșteau de mai mulți ani și aveau o relație strânsă.

Prietena mea cea mai bună, Tal Berkovich, a fost implicată într-un accident de mașină și a murit. Îmi lipsește foarte mult sora mea mai mică. Te iubesc! Îmi pare rău că nu am putut fi lângă tine. Transmit condoleanțele mele spre familie. Aceste momente ne arată că viața este scurtă”, a spus Alina Pușcău.


