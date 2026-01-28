B1 Inregistrari!
Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă

Flavia Codreanu
28 ian. 2026, 19:32
Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
Sursa Foto: Instagram/ @jurnalul_unui_burlac
Cuprins
  1. Cum a răspuns actorul acuzațiilor 
  2. Ce discurs emoționant i-a adresat Mihai Bendeac maestrului Piersic
  3. Cine au fost celelalte nume mari prezente la Gala Florin Piersic 90

Mihai Bendeac a transmis un mesaj tăios pe rețelele de socializare în urma speculațiilor apărute după gala aniversară a lui Florin Piersic. Actorul a apărut pe scena Teatrului Național călare și costumat în celebrul personaj Mărgelatu, însă animalul a oferit un moment neașteptat care a stârnit hohote de râs. În timp ce unii spectatori au crezut că incidentul a fost planificat, artistul a ținut să clarifice situația. Acesta a ironizat ideea că un astfel de comportament imprevizibil al calului ar fi putut fi regizat.

Cum a răspuns actorul acuzațiilor 

După ce imaginile cu incidentul au devenit virale, Mihai Bendeac a reacționat pe Facebook. El s-a arătat amuzat de oamenii care sunt convinși că întregul moment a fost plănuit.

„Eu sunt curios cum exact cred ei că s-a întâmplat regia?”, a scris actorul, sugerând că reacțiile animalului de pe scenă nu pot fi controlate. Dincolo de ironii, Bendeac a profitat de ocazie pentru a-i urca încă o dată „La mulți ani” maestrului Florin Piersic la împlinirea vârstei de 90 de ani.

Ce discurs emoționant i-a adresat Mihai Bendeac maestrului Piersic

Dincolo de episodul comic, momentul a avut și o încărcătură emoțională puternică. Mihai Bendeac a coborât de pe cal pentru a-i săruta mâna marelui actor. Bendeac a mărturisit că acesta i-a fost model de-a lungul întregii cariere. El a subliniat că relația pe care Florin Piersic a construit-o cu publicul român este absolut unică și imposibil de egalat.

„M-am uitat la dumneavoastră ca la Dumnezeu”, a declarat Mihai Bendeac pe scena.

Cine au fost celelalte nume mari prezente la Gala Florin Piersic 90

Evenimentul organizat pe 26 ianuarie a adunat laolaltă spuma teatrului românesc pentru a-l sărbători pe unul dintre cei mai longevivi și iubiți artiști. Pe lângă Mihai Bendeac, pe scenă au urcat colegi de generație și prieteni apropiați precum: Marius Florea Vizante, Claudiu Bleonț și Medeea Marinescu. Gala a fost un omagiu adus unei cariere impresionante, fiind presărată cu amintiri, glume și momente de neuitat, potrivit adevarul

