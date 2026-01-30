Cunoscutul om de televiziune Dan Negru (54 de ani) a transmis un mesaj românilor, cu ocazia sărbătorii , celebrată anual pe 30 ianuarie. El îndeamnă părinții și adulții să nu își priveze copiii de contactul cu religia și valorile culturale ale creștinismului.

Mesajul transmis de Dan Negru

Dan Negru povestește despre experiența sa cu o familie din Iași, care deși are viziuni moderne și progresiste, nu se apropie de religie. El a dus vara trecută fiul lor, în vârstă de 16 ani, să viziteze Mănăstirea Trei Ierarhi, pe care copilul nu o mai văzuse până atunci.

„Mama mi-a spus aseară că e sărbătoare azi… Trei Ierarhi! Suntem prieteni cu o familie din Iași – oameni admirabili, altfel, dar supărați pe religie. Puștiul lor are vreo 16 ani și, în vara asta, eu l-am dus prima dată să vadă Trei Ierarhi. Nu intrase niciodată până atunci…”, scrie Negru.

Despre Mănăstirea Trei Ierarhi

Dan Negru descrie Mănăstirea Trei Ierarhi drept „poate cea mai spectaculoasă construcție românească”, cu peste 30 de modele sculptate în piatră și un iconostas din marmură de Carrara. Construită acum 387 de ani în Iași, mănăstirea este o adevărată bijuterie arhitecturală și culturală, pe care Dan Negru o recomandă tuturor vizitatorilor.

„Opriți-vă la Trei Ierarhi când ajungeți la Iași. Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi despre religie! Știu că trendul corporatist de azi, curentul modern și >, este adesea anti-religios, moralizator și politically correct. Dar, tradus în română, trend înseamnă >”, a transmis acesta.

Îndemn către părinți și copii

Omul de televiziune subliniază că religia poate fi un sprijin al înțelegerii lumii și al culturii: „Prietenii mei din Iași au viziuni moderne, progresiste, și încerc mereu să le amintesc că Europa pe care o iubim este, totuși, creștină și că întreaga ei istorie este religioasă. Japonezii fotografiază Notre-Dame la Paris, Capela Sixtină la Vatican sau Sagrada Família la Barcelona!”.

Dan Negru încheie mesajul cu un citat inspirat de Sfântul Vasile cel Mare: „Să mergeți întotdeauna contra curentului. Doar peștii morți sunt duși de val.”