B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie

Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie

Selen Osmanoglu
30 ian. 2026, 11:11
Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie
Sursa Foto: Facebook/ Dan Negru
Cuprins
  1. Mesajul transmis de Dan Negru
  2. Despre Mănăstirea Trei Ierarhi
  3. Îndemn către părinți și copii

Cunoscutul om de televiziune Dan Negru (54 de ani) a transmis un mesaj românilor, cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi, celebrată anual pe 30 ianuarie. El îndeamnă părinții și adulții să nu își priveze copiii de contactul cu religia și valorile culturale ale creștinismului.

Mesajul transmis de Dan Negru

Dan Negru povestește despre experiența sa cu o familie din Iași, care deși are viziuni moderne și progresiste, nu se apropie de religie. El a dus vara trecută fiul lor, în vârstă de 16 ani, să viziteze Mănăstirea Trei Ierarhi, pe care copilul nu o mai văzuse până atunci.

„Mama mi-a spus aseară că e sărbătoare azi… Trei Ierarhi! Suntem prieteni cu o familie din Iași – oameni admirabili, altfel, dar supărați pe religie. Puștiul lor are vreo 16 ani și, în vara asta, eu l-am dus prima dată să vadă Trei Ierarhi. Nu intrase niciodată până atunci…”, scrie Negru.

Despre Mănăstirea Trei Ierarhi

Dan Negru descrie Mănăstirea Trei Ierarhi drept „poate cea mai spectaculoasă construcție românească”, cu peste 30 de modele sculptate în piatră și un iconostas din marmură de Carrara. Construită acum 387 de ani în Iași, mănăstirea este o adevărată bijuterie arhitecturală și culturală, pe care Dan Negru o recomandă tuturor vizitatorilor.

„Opriți-vă la Trei Ierarhi când ajungeți la Iași. Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi despre religie! Știu că trendul corporatist de azi, curentul modern și >, este adesea anti-religios, moralizator și politically correct. Dar, tradus în română, trend înseamnă >”, a transmis acesta.

Îndemn către părinți și copii

Omul de televiziune subliniază că religia poate fi un sprijin al înțelegerii lumii și al culturii: „Prietenii mei din Iași au viziuni moderne, progresiste, și încerc mereu să le amintesc că Europa pe care o iubim este, totuși, creștină și că întreaga ei istorie este religioasă. Japonezii fotografiază Notre-Dame la Paris, Capela Sixtină la Vatican sau Sagrada Família la Barcelona!”.

Dan Negru încheie mesajul cu un citat inspirat de Sfântul Vasile cel Mare: „Să mergeți întotdeauna contra curentului. Doar peștii morți sunt duși de val.”

Tags:
Citește și...
Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
Monden
Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
Monden
Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
Alina Pușcaș, la un pas de o tragedie: „Cred că am avut un îngeraș păzitor”
Monden
Alina Pușcaș, la un pas de o tragedie: „Cred că am avut un îngeraș păzitor”
Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit” (VIDEO)
Monden
Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit” (VIDEO)
Carmen Tănase despre Brigitte Bardot: „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu”
Monden
Carmen Tănase despre Brigitte Bardot: „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu”
Cine este Lolita Cercel, artista creată prin AI care a cucerit topurile muzicale
Monden
Cine este Lolita Cercel, artista creată prin AI care a cucerit topurile muzicale
Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
Monden
Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
Monden
Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama” (VIDEO)
Monden
Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama” (VIDEO)
Toto Dumitrescu în fața unei noi decizii a instanței. Ce au stabilit judecătorii în dosarul accidentului
Monden
Toto Dumitrescu în fața unei noi decizii a instanței. Ce au stabilit judecătorii în dosarul accidentului
Ultima oră
11:52 - Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
11:48 - O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
11:46 - Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
11:30 - Topul regiunilor unde s-a construit cel mai mult în 2025. Câte autorizații s-au eliberat în România
11:27 - Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
11:17 - STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
11:06 - Primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat în România. Cum se pregătesc autoritățile pentru infecții rare cu potențial periculos
10:59 - Semnal de alarmă pentru toți pensionarii. Este vorba despre majorările după Marea Recalculare. Ce a anunțat Casa de Pensii
10:56 - Alina Pușcaș, la un pas de o tragedie: „Cred că am avut un îngeraș păzitor”
10:43 - A murit Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”. A fost cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu. Cauza decesului