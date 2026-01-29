Tragedia aviatică din 2019, unde doi români au murit, are repercursiuni în prezent. Familiile milionarilor Mihai Covaciu și Liviu Bucățică se află acum într-un scandal uriaș pentru despăgubiri. Recent, judecătorii au stabilit sumele finale pe care moștenitorii pilotului trebuie să le plătească rudelor victimei. Procesul a scos la iveală detalii uluitoare despre o cerere de plată record, de un miliard de euro.

Cine a fost găsit vinovat pentru tragedia aviatică

Raportul oficial de investigație este foarte clar în acest caz. Vinovăția pentru accident îi aparține în totalitate pilotului Mihai Covaciu. Acesta obținuse licența de zbor cu doar șapte luni înainte de tragedie. Mai mult, el avea doar 75 de ore de zbor la activ. Alți piloți cu experiență au anulat deplasările în acea zi din cauza ceții și a norilor joși. Covaciu a ales totuși să zboare în zona montană, unde vizibilitatea era aproape de zero.

Ce sumă uriașă a cerut familia victimei în instanță

Scandalul a atins cote maxime când fiica lui Liviu Bucățică a cerut despăgubiri de 1 miliard de euro. Aceasta a susținut că pierderea tatălui ei a fost o lovitură morală și financiară imensă. Totuși, judecătorii au considerat că suma este mult prea mare și fără dovezi clare. Instanța a explicat că fata avea aproape 18 ani la momentul accidentului și nu era complet dependentă de tatăl său. Din acest motiv, cererea pentru suma fabuloasă a fost respinsă.

Decizia finală a judecătorilor pentru rudele milionarului

După un proces lung, magistrații au stabilit sume mai mici pentru fiecare membru al familiei. Mama victimei va primi 60.000 de euro, iar fiica acestuia 50.000 de euro. Sora afaceristului, Corina Martin, are dreptul la 40.000 de euro, în timp ce nepoții vor primi câte 20.000 de euro fiecare. Moștenitorii pilotului au încercat să scape de plată, dar apelul lor a fost respins. Astfel, aceștia trebuie să plătească acum pentru greșeala fatală a lui Mihai Covaciu.

Accidentul a avut loc în mai 2019, în Munții Buzăului. Cei doi milionari se cunoșteau de doar două săptămâni înainte de fatal. Liviu Bucățică era un cunoscut om de afaceri din Constanța, iar sora lui este o figură publică importantă în turismul românesc. Tragedia a scos la iveală riscurile la care se expun piloții amatori care ignoră regulile stricte de siguranță ale aviației civile, potrivit