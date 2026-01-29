B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică

Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică

Flavia Codreanu
29 ian. 2026, 09:36
Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cine a fost găsit vinovat pentru tragedia aviatică
  2. Ce sumă uriașă a cerut familia victimei în instanță
  3. Decizia finală a judecătorilor pentru rudele milionarului

Tragedia aviatică din 2019, unde doi români au murit, are repercursiuni în prezent. Familiile milionarilor Mihai Covaciu și Liviu Bucățică se află acum într-un scandal uriaș pentru despăgubiri. Recent, judecătorii au stabilit sumele finale pe care moștenitorii pilotului trebuie să le plătească rudelor victimei. Procesul a scos la iveală detalii uluitoare despre o cerere de plată record, de un miliard de euro.

Cine a fost găsit vinovat pentru tragedia aviatică

Raportul oficial de investigație este foarte clar în acest caz. Vinovăția pentru accident îi aparține în totalitate pilotului Mihai Covaciu. Acesta obținuse licența de zbor cu doar șapte luni înainte de tragedie. Mai mult, el avea doar 75 de ore de zbor la activ. Alți piloți cu experiență au anulat deplasările în acea zi din cauza ceții și a norilor joși. Covaciu a ales totuși să zboare în zona montană, unde vizibilitatea era aproape de zero.

Ce sumă uriașă a cerut familia victimei în instanță

Scandalul a atins cote maxime când fiica lui Liviu Bucățică a cerut despăgubiri de 1 miliard de euro. Aceasta a susținut că pierderea tatălui ei a fost o lovitură morală și financiară imensă. Totuși, judecătorii au considerat că suma este mult prea mare și fără dovezi clare. Instanța a explicat că fata avea aproape 18 ani la momentul accidentului și nu era complet dependentă de tatăl său. Din acest motiv, cererea pentru suma fabuloasă a fost respinsă.

Decizia finală a judecătorilor pentru rudele milionarului

După un proces lung, magistrații au stabilit sume mai mici pentru fiecare membru al familiei. Mama victimei va primi 60.000 de euro, iar fiica acestuia 50.000 de euro. Sora afaceristului, Corina Martin, are dreptul la 40.000 de euro, în timp ce nepoții vor primi câte 20.000 de euro fiecare. Moștenitorii pilotului au încercat să scape de plată, dar apelul lor a fost respins. Astfel, aceștia trebuie să plătească acum pentru greșeala fatală a lui Mihai Covaciu.

Accidentul a avut loc în mai 2019, în Munții Buzăului. Cei doi milionari se cunoșteau de doar două săptămâni înainte de zborul fatal. Liviu Bucățică era un cunoscut om de afaceri din Constanța, iar sora lui este o figură publică importantă în turismul românesc. Tragedia a scos la iveală riscurile la care se expun piloții amatori care ignoră regulile stricte de siguranță ale aviației civile, potrivit cancan

Tags:
Citește și...
Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
Monden
Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama” (VIDEO)
Monden
Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama” (VIDEO)
Toto Dumitrescu în fața unei noi decizii a instanței. Ce au stabilit judecătorii în dosarul accidentului
Monden
Toto Dumitrescu în fața unei noi decizii a instanței. Ce au stabilit judecătorii în dosarul accidentului
Marian Godină intră în competița Survivor, însă nu singur. Ce concurenți noi vor apărea în emisiune
Monden
Marian Godină intră în competița Survivor, însă nu singur. Ce concurenți noi vor apărea în emisiune
Mihai Trăistariu, atac dur la adresa juriului Eurovision. Ce spune despre prezența Andreei Bălan
Monden
Mihai Trăistariu, atac dur la adresa juriului Eurovision. Ce spune despre prezența Andreei Bălan
Pepe vrea să scoată niște bani de la fosta soție. Artistul revendică o datorie de 172.000 de lei
Monden
Pepe vrea să scoată niște bani de la fosta soție. Artistul revendică o datorie de 172.000 de lei
Andreea Ibacka, despre secretul unei căsnicii de 15 ani cu Cabral: „Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele”
Monden
Andreea Ibacka, despre secretul unei căsnicii de 15 ani cu Cabral: „Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele”
Va merge la alt post TV? Cătălin Măruță a dezvăluit ce va face, mai exact, după plecarea de la Pro TV: „E o alegere făcută cu inima”
Monden
Va merge la alt post TV? Cătălin Măruță a dezvăluit ce va face, mai exact, după plecarea de la Pro TV: „E o alegere făcută cu inima”
Momente critice pentru Ioniță de la Clejani după concertul din Timișoara. Cum se simte artistul acum?
Monden
Momente critice pentru Ioniță de la Clejani după concertul din Timișoara. Cum se simte artistul acum?
Eliminare neașteptată la Survivor: Ce au descoperit producătorii de la Antena 1
Monden
Eliminare neașteptată la Survivor: Ce au descoperit producătorii de la Antena 1
Ultima oră
10:36 - Zeci de soții, zeci de copii. Cum a trăit un bărbat cu peste 150 de membri ai familiei sale
10:34 - Două cutremure au zguduit România în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
10:31 - Noi detalii în dosarul de corupție al avocatei Adriana Georgescu. Femeia nu are nicio funcție în PNL, dar se lăuda cu relațiile la „nivel înalt”
10:28 - Curtea de Apel București decide astăzi soarta sutelor de angajați ANRE.
10:13 - Legislația Jocurilor de Noroc în România 2025 / 2026
09:59 - Lukoil a semnat un acord major. Cui vinde activele din străinătate și ce se întâmplă cu cele din România
09:56 - Plantele care reduc praful din casă. Iată câteva soluții naturale pentru un aer mai curat iarna
09:39 - Dosarul Colectiv 2 rămâne din nou fără procuror. Se pensionează după mai puțin de un an de la redeschidere. Ce urmează
09:11 - Germania întărește protecția rețelei electrice și a infrastructurii esențiale după penele de curent
08:58 - Cum vrea CNAS să schimbe regulile pentru analizele gratuite. Ce reguli noi vor apărea