Cum a răspuns Puya zvonurile despre divorțul de Melinda. „Aveam bănuieli că nu e ok”

și-a pus fanii pe jar la finalul lunii februarie, atunci când a lansat împreună cu Nicole Cherry piesa „Vina mea”. Melodia prezintă sfârșitul unei povești de dragoste, în care unul dintre parteneri își asumă vina pentru greșelile care au dus la despărțirea cuplului.

Nu a durat mult până ca în mediul online să apară și primele speculații despre divorțul dintre Puya și soția sa, Melinda, chiar dacă aceasta joacă în videoclipul piesei, alături de rapper și de Nicole Cherry.

Puya, adevărul despre divorțul de soția sa

Versurile melodiei au fost cele care i-au făcut pe unii fani să creadă că relația dintre Puya și soția sa a ajuns la final. Zvonurile au fost infirmate de către artist, care a subliniat faptul că și Melinda apare în videoclipul piesei, aspect care ar fi trebuit să le dea de gândit celor care au crezut reală despărțirea.

„Nu am niciun mesaj pentru cei care au inventat știrea. Pur și simplu, volumul de informație pe care lumea îl consumă și rapiditatea cu care se întâmplă asta fac ca tu să nu mai poți fi atent tot timpul și bineînțeles că ești și somat pentru asta. Cu siguranță s-au gândit că este un titlu la care se poate da .

Eu am făcut ceva despre care aveam cumva bănuieli că nu e neapărat ok din punctul ăsta de vedere, dar am făcut-o până la urmă… Informația a fost preluată așa cum a fost preluată și așa a ajuns o știre peste tot. Deja m-am obișnuit cu sistemul ăsta. La un moment dat cineva o să vină și o să scrie cum trebuie lucruri interesante, adevăruri. Sunt deja oameni care fac asta foarte bine”, a spus Puya, pentru .