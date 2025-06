Cum a reacționat Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, când a aflat că vloggerul și-a cerut actuala parteneră în căsătorie?

Dorian Popa și Babs și-au luat fanii prin surprinde când, după 11 ani de relație, au hotărât să se despartă. Acum însă, Dorian Popa pare să-și fi găsit fericirea și liniștea de care avea nevoie în brațele Andreei. Ba mai mult, cântărețul și-a dorit să treacă la nivelul următor în relația cu actuala sa parteneră, motiv pentru care a cerut-o pe aceasta în căsătorie.

Andreea este o tânără studentă la , o prezență discretă, chiar și în aparițiile alături de Dorian Popa. Cuplul nu este văzut prea des împreună în public, dar apropiații vloggerului știu deja că relația este una serioasă. Recent, Dorian Popa a postat pe rețelele de socializare o imagine de la malul mării, alături de iubita lui, pe degetul căreia se poate vedea un frumos de logodnă.

Babs, prima reacție după ce Dorian Popa și-a cerut iubita în căsătorie

Chiar dacă au trecut mai bine de când Babs și Dorian Popa nu mai formează un cuplu, fanii au fost curioși să afle ce spune fosta parteneră a vloggerului despre cererea în căsătorie.

Întrebată ce părere are, Babs a fost rezervată. Aceasta este de părere că nu este în regulă să comenteze despre viața fostului ei partener, iar dacă cuplul s-a logodit într-adevăr, ea le transmite felicitări și le dorește să fie fericiți unul alături de celălalt.

„Ne-am despărțit de atâta timp, nu mai avem nicio treabă. Nu pot să-mi dau cu părerea despre viața omului sub nicio formă, nu e corect, nu e normal. Am rămas în relații ok, dar nu ne sunăm și nu ne vizităm. Am rămas cum e normal după o despărțire. Nu pot să-mi permit să-mi dau cu părerea sub nicio formă despre viața lui. Dacă chiar s-au logodit, atunci bravo lor, să fie fericiți”, a spus Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, pentru .

Dorian Popa despre relația cu Andreea: „Sperăm să fie până la adânci bătrâneți”

Dorian Popa nu a dorit să ofere prea multe detalii despre actuala sa relație, dar a menționat că, deși el și Andreea nu formează un cuplu de prea mult timp, relația lor este una închegată. Vloggerul nu consideră că legătura lor are nevoie de escapade pentru a se suda, dar chiar și așa, cei doi au fost în mai multe vacanțe, din dorința de a mai evada din viața lor zilnică.

„Relația noastră este foarte închegată și nu are nevoie de astfel de escapade să se închege. Am fost și în Dubai de două ori în ultimele luni, tot așa cu treabă și în vacanță și suntem obișnuiți să ne mai deconectăm și noi, ea de la practica în spital și eu de la munca. Relația noastră evoluează normal, frumos, cum ar trebui să evolueze orice relație și sperăm să fie până la adânci bătrâneți”, a declarat Dorian Popa pentru Știrile Antena Stars, în urmă cu doar câteva luni.