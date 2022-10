Cum a reacționat Raluca Bădulescu la vederea primei poze cu ea apărută în mediul online: „Sunt foarte mândră și asumată”

După ani de zile în care Raluca Bădulescu s-a confruntat cu kilogramele în plus, vedeta a reușit să slăbească spectaculos și să aibă un trup de invidiat.

Jurata de la „Bravo, ai stil” se mândrește cu talia sa de viespe și , de aceea fiecare kilogram este numărat.

Raluca Bădulescu, despre prima fotografie apărută în mediul online cu ea

În trecut, kilogramele în plus erau o bătaie de cap pentru vedetă, motiv pentru care a suferit enorm, pentru că nu putea să îmbrace tot ce își dorea. De câțiva ani însă, de când și-a micșorat stomacul prin intervenție chirurgicală, și a ajuns slabă, cu talie de viespe.

De curând, Raluca Bădulescu a fost invitată la emisiunea ZigZag unde a comentat prima imagine apărută în mediul online cu ea.

„Eu sunt mândră de poza asta, pentru că dacă de acolo am ajuns aici, hello, how are you, e bine ce ai făcut, e o realizare, dar foarte multă lume își imaginează că pe vremea aia eram ori nefericită, ori fără bărbați … Să știi că îmi mergea foarte bine. Ori datorită sufletului.

Acum când , primesc pe Instagram «S-a dezgropat asta», «Mumie», «Zici că-i vie», «Ți-ai uitat coșciugul acasă». Văd tot felul de comentarii din astea și mă gândesc, frate, oricum o dai, nu e bine. Nu înțeleg. Înainte dacă eram grasă, eram prea grasă, e adevărat că eram la o extremă, poate și acum sunt. Sunt foarte mândră și asumată.

Tu îți dai seama? De acolo, aici. Nu am muncit de una singură, eu nebună, aia ambițioasă a vieții, am făcut niște intervenții și restul a fost de la Dumnezeu. Multe din lucrurile care mi s-au întâmplat le consider minuni”, a declarat Raluca Bădulescu, potrivit Wowbiz.

Raluca Bădulescu are 60 de cm în talie

A renunțat la toate hainele XXXL și noua ei garderoba este plină numai cu ținute XS. Jurata cântărește 47 de kilograme, iar inițial acest fapt i-a îngrijorat fanii.

i-a asigurat că este ok și se simte foarte bine în piele ei, poate mai bine ca niciodată, de când a slăbit. Mai mult, este mândră de noua ei siluetă și nu ezită să o scoată în evidență cu fiecare ocazie.

Fie că vorbim despre emisiuni sau evenimente, vedeta îmbracă ținute care să-i pună în valoare atât talia de viespe, cât și picioarele subțiri. La evenimentele mondene, ea .

„În talie am 60 de centimetri! Măsurile mele sunt 93 cm la bust, 60 cm în talie și 83 cm la șold. Mă simt foarte bine”, a declarat Raluca pentru CIAO.RO.