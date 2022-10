Cum a reacționat Scarlett Johansson după ce tot Hollywood-ul a privit-o ca pe un obiect sexual

Scarlett a reflectat asupra schimbărilor din industrie și a vorbit deschis despre cum s-a simțit„hipersexualizată” și „bună doar de-un singur lucru” de-a lungul carierei sale.

La începutul carierei, Scarlett Johansson s-a simțit sechestrată într-o anumită etichetă și privită ca pe un obiect sexual, dar acum vede o schimbare pozitivă la Hollywood.

, a vorbit despre timpul petrecut în industria filmului în timpul unui interviu cu Dax Shepard la podcastul acestuia, Armchair Expert.

Ea a susținut că a fost „cam obiectivată” și încadrată într-un loc din care simțea că nu va prinde oferte de muncă pentru lucrurile pe care își dorea să le facă. „Presupun că oamenii cred că am 40 de ani”, își amintește artista că își spunea în gând.

Scarlett Johansson s-a gândit că toți o privesc doar sexual din cauza vârstei și vechimii în meserie

„Pentru că am senzația că toată lumea a presupus că sunt mai în vârstă și că am jucat de multă vreme, de aceea am fost oarecum încadrată în ”, a presupus Scarlett în legătură cu motivul pentru care s-a întâmplat toată această nebunie de-a lungul carierei ei.

„Drumul nu e foarte lung în direcția asta… Așa că a fost înfricoșător la acel moment. Într-un fel straniu m-am întrebat „Asta-i tot?””, a adăugat îndrăgita actriță.

Scarlett Johansson simte că actorii tineri au altă șansă în zilele noastre

Din fericire, adorata artistă vede schimbări în industrie. „Acum văd actori mai tineri care au peste 20 de ani. Se simte ca și cum li se permite să fie toate aceste lucruri diferite”, a spus Scarlett. „Este și altă vreme acum. Nici măcar nu mai avem voie să înghesuim într-o anumită etichetă alți actori, din fericire, nu? Oamenii sunt mult mai dinamici” a nuanțat ea încrezătoare.

și despre motivul pentru care unii oameni se scapă în pantaloni, despre lucrul cu talentatul Spike Jonze și cât de dificil a fost să filmezi o scenă de sex ca un personaj de inteligență artificială. Scarlett a detaliat inclusiv cât de profund este sentimentul de jenă, cum s-a confruntat cu problemele pielii de-a lungul anilor și a prezentat și noua ei companie de îngrijire a pielii: The Outset.