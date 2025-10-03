Theo Rose este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, atât datorită talentului pe care îl are, cât și pentru felul sincer de a fi. , deși apreciată de marea majoritate a publicului, a fost la un moment dat, ținta internauților.

Imediat ce relația ei cu Anghel Damian a fost publică, femeia fost criticată pentru faptul că lumea o știa împreună cu fostul iubit. Totuși, s-a dovedit ulterior că publicul s-a înșelat, atunci când „a aruncat cu piatra” și, iată, câțiva ani mai târziu, Theo și Anghel sunt soț și soție, părinții unui băiețel și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Cum a depășit Theo Rose acel moment

Theo a povestit cum a reușit să treacă peste acel moment. Jurata de la „Vocea României” a mărturisit că soțul ei a fost cel care a „ținut-o” pe linia de plutire și a realizat că oamenilor, de fapt, nu le pasă cu adevărat de ceea ce face ea.

„Știi care-i faza? Nimănui nu-i pasă cu adevărat. Și-au dat cu părerea mulți, dar nu cred că îi interesa, de fapt, ce se petrece cu și între noi. Am avut mare noroc cu Anghel pentru că el a putut să privească lucrurile din afara acestei ‘cutii’. Eu eram obișnuită cu presa din perspectiva unui om vesel, foarte deschis, care nu prea avea parte de judecată, că nu avea pentru ce, că nu făcea nimic neobișnuit și, dintr-odată, m- am trezit în mijlocul unui tăvălug, înconjurată de părerologi și reacții.

Eu nu cred că trebuie să stau supusă acestor lucruri, am avut noroc cu Anghel pentru că m-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră, să-mi dau seama că suntem, de fapt, foarte bine. Și că oamenii care-și dau cu părerea nu sunt real parte din viața noastră și că noi alegem ce vrem să împărtășim și ce nu. Până la urmă, ne-am văzut de treabă și este extraordinar. Dacă trec peste toate aceste momente de oboseală care clar îmi afectează starea de spirit, îmi dau seama că am efectiv tot ce mi-am dorit, e totul așa cum am visat să fie, de la soț până la familie, o carieră mai mult decât de succes. Adică mi-am dorit să am succes, dar n-am visat să fie chiar așa. Am efectiv toate motivele pentru care să trăiesc și pentru care să mă bucur”, a povestit Theo Rose pentru

Ce relație are Theo Rose cu fanii

Cântăreața a vorbit și despre fanii săi, care nu sunt deloc puțini. Aceasta a afirmat că oamenii au reușit să cunoască o parte din ea, însă de l un punct încolo fiecare persoană are câte o latură necunoscută.

„Îmi spun că mă iubesc (n.r. fanii), ne luăm în brațe, oamenii au impresia că mă cunosc, că au stat cu mine în casă, știu foarte multe lucruri despre mine, mai ales că eu nu prea am avut filtru o bună perioadă de timp și am spus verzi și uscate. Oamenii cumva chiar au reușit să mă cunoască până într-un punct. E frumoasă apropierea asta, fanii chiar îmi spun părerile lor sincere despre activitatea mea și despre ce văd ei că fac în mediul online. E frumos, e de fapt confirmarea că am reușit fiind cine sunt eu cu adevărat”, a adăugat cântăreața.