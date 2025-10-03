B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă

Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă

Elena Boruz
03 oct. 2025, 13:29
Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
Sursa Foto: Instagram/ @theorose.official
Cuprins
  1. Cum a depășit Theo Rose acel moment
  2. Ce relație are Theo Rose cu fanii

Theo Rose este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, atât datorită talentului pe care îl are, cât și pentru felul sincer de a fi. Cântăreața, deși apreciată de marea majoritate a publicului, a fost la un moment dat, ținta internauților.

Imediat ce relația ei cu Anghel Damian a fost publică, femeia fost criticată pentru faptul că lumea o știa împreună cu fostul iubit. Totuși, s-a dovedit ulterior că publicul s-a înșelat, atunci când „a aruncat cu piatra” și, iată, câțiva ani mai târziu, Theo și Anghel sunt soț și soție, părinții unui băiețel și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Cum a depășit Theo Rose acel moment

Theo a povestit cum a reușit să treacă peste acel moment. Jurata de la „Vocea României” a mărturisit că soțul ei a fost cel care a „ținut-o” pe linia de plutire și a realizat că oamenilor, de fapt, nu le pasă cu adevărat de ceea ce face ea.

„Știi care-i faza? Nimănui nu-i pasă cu adevărat. Și-au dat cu părerea mulți, dar nu cred că îi interesa, de fapt, ce se petrece cu și între noi. Am avut mare noroc cu Anghel pentru că el a putut să privească lucrurile din afara acestei ‘cutii’. Eu eram obișnuită cu presa din perspectiva unui om vesel, foarte deschis, care nu prea avea parte de judecată, că nu avea pentru ce, că nu făcea nimic neobișnuit și, dintr-odată, m- am trezit în mijlocul unui tăvălug, înconjurată de părerologi și reacții.

Eu nu cred că trebuie să stau supusă acestor lucruri, am avut noroc cu Anghel pentru că m-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră, să-mi dau seama că suntem, de fapt, foarte bine. Și că oamenii care-și dau cu părerea nu sunt real parte din viața noastră și că noi alegem ce vrem să împărtășim și ce nu. Până la urmă, ne-am văzut de treabă și este extraordinar. Dacă trec peste toate aceste momente de oboseală care clar îmi afectează starea de spirit, îmi dau seama că am efectiv tot ce mi-am dorit, e totul așa cum am visat să fie, de la soț până la familie, o carieră mai mult decât de succes. Adică mi-am dorit să am succes, dar n-am visat să fie chiar așa. Am efectiv toate motivele pentru care să trăiesc și pentru care să mă bucur”, a povestit Theo Rose pentru Viva.

Ce relație are Theo Rose cu fanii

Cântăreața a vorbit și despre fanii săi, care nu sunt deloc puțini. Aceasta a afirmat că oamenii au reușit să cunoască o parte din ea, însă de l un punct încolo fiecare persoană are câte o latură necunoscută.

„Îmi spun că mă iubesc (n.r. fanii), ne luăm în brațe, oamenii au impresia că mă cunosc, că au stat cu mine în casă, știu foarte multe lucruri despre mine, mai ales că eu nu prea am avut filtru o bună perioadă de timp și am spus verzi și uscate. Oamenii cumva chiar au reușit să mă cunoască până într-un punct. E frumoasă apropierea asta, fanii chiar îmi spun părerile lor sincere despre activitatea mea și despre ce văd ei că fac în mediul online. E frumos, e de fapt confirmarea că am reușit fiind cine sunt eu cu adevărat”, a adăugat cântăreața.

Tags:
Citește și...
Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii
Monden
Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii
Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată: „L-am ajutat. El lucrează pe un salariu de nimic”
Monden
Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată: „L-am ajutat. El lucrează pe un salariu de nimic”
Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
Monden
Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monden
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Monden
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
Monden
Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Monden
Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Monden
Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței
Monden
Carmen Tănase vorbește despre metoda care îi inspiră rolurile. Ce obicei din facultate i-a rămas actriței
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Monden
Scandal monstru între Anda Adam și Mara Bănică: „În alte condiții, probabil ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură”
Ultima oră
14:48 - Ilie Bolojan, despre explozia facturilor la energie: „Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare și o piață funcțională”
14:41 - (VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
14:37 - Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
14:21 - Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
14:18 - Ilie Bolojan, în urma valului de taxe: „Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut. Au fost niște măsuri de responsabilitate”
14:12 - Vreme extremă în România! Copaci doborâți, mașini avariate și coduri meteo în vigoare (VIDEO)
14:10 - MAE, reacție după declarațiile lui Vladimir Putin: România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova
14:08 - Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”
13:56 - Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
13:23 - Modificări majore ale regulilor de călătorie în UE vor intra în vigoare în luna octombrie