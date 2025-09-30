B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la nuntă

Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la nuntă

Selen Osmanoglu
30 sept. 2025, 14:55
Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la nuntă
Sursa foto: Theo Rose / Instagram
Cuprins
  1. Un an de căsnicie
  2. De ce au făcut nunta în secret
  3. Viața de familie

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în septembrie 2024, iar acum au sărbătorit un an. Cântăreața a împărtășit momentul cu fanii de pe Instagram.

Un an de căsnicie

Theo Rose a postat pe Instagram o poză cu ea și soțul ei, Anghel Damian, la care a scris: „Astăzi, un an”.

„Ieri s-a împlinit fix un an de la căsătoria religioasă a prietenilor mei Theo Rose și Anghel Damian. 12 invitați cu tot cu familie, la biserica din satul în care s-a născut Theo, o rochie de 80 de euro și cu Smaranda mea drept domnișoară de onoare. Una din cele mai frumoase nunți la care am fost. La multi ani, dragii mei!”, a transmis și Codin Maticiuc pe rețelele de socializare, conform Viva.

Sursa foto: Instagram

De ce au făcut nunta în secret

Cei doi s-au căsătorit anul trecut, în secret. Motivul ar fi fost perioada foarte aglomerată prin care trecea Theo Rose.

„El e cu mult peste bărbații de vârsta lui, pe care i-am întâlnit până acum. Ne-am căsătorit. A fost într-o duminică, ne-am luat nașii, părinții și frații, atât. Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea. A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie. A fost acum 3 săptămâni”, a povestit artista, conform Cancan.

Viața de familie

În urmă cu ceva timp, cântăreața Theo Rose declara că încearcă să petreacă cât mai mult timp prețios în familie: activități comune, ieșiri în parc, cumpărături.

„Încercăm să fim împreună cât mai mult, noi și copilul. Facem niște activități comune, ieșim în parc. Orice am face încercăm să rămânem împreună, la cumpărături. Noi avem nevoie lucrurile astea de fapt, acasă, în intimitatea casei”, a mărturisit artista, anul trecut.

