B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri

Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri

B1.ro
08 nov. 2025, 17:00
Daciana Sârbu, escapadă romantică de ziua iubitului. Cum au apărut cei doi pe contul de Instagram al femeii de afaceri
Sursa foto: Daciana Sârbu / Instagram
Cuprins
  1. Cum s-au fotografiat Daciana Sârbu și Alex Ghionea în vacanță
  2. Cum a fost primită vestea noii relații a Dacianei Sârbu de public

Daciana Sârbu și-a sărbătorit noul partener, Alex Ghionea, departe de agitația din România. Cei doi au ales să marcheze ziua specială printr-o vacanță romantică. Deși nu se mai ferește să apară în public alături de bărbatul din viața ei, antreprenoarea păstrează în continuare discreția asupra identității acestuia. 

Cum s-au fotografiat Daciana Sârbu și Alex Ghionea în vacanță

Daciana Sârbu și iubitul ei, Alex Ghionea, au plecat într-o escapadă romantică pentru a sărbători ziua acestuia. Antreprenoarea a distribuit pe rețelele de socializare câteva imagini din vacanță, inclusiv peisaje și o fotografie romantică alături de partenerul ei.

Chiar dacă a făcut publică relația și s-a afișat tot mai des alături de Alex Ghionea, Daciana Sârbu a continuat să îi protejeze identitatea. Ea a postat un mesaj scurt pe contul său de Instagram, marcând aniversarea sărbatului.

„La mulți ani!”, a fost mesajul Dacianei Sârbu pe Instagram, însoțit de o fotografie romantică. În imagine, cei doi sunt surprinși la un restaurant, în timp ce aleg să marcheze momentul cu un pahar de vin. Părul Dacianei îi acoperă aproape în totalitate fața bărbatului, dar apropierea dintre cei doi este vizibilă cu cohiul liber chiar și din spatele ecranelor.

Conform informațiilor apărute în presă, iubitul Dacianei Sârbu se numește Alex Ghionea. Se pare că acesta activează în domeniul HoReCa. Această informație explică apropierea dintre ei, având în vedere că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării de succes. Deși relația a fost confirmată public în septembrie la un eveniment monden, se pare că cei doi au fost surprinși de paparazzi încă din luna august în diverse ipostaze relaxate.

Cum a fost primită vestea noii relații a Dacianei Sârbu de public

Într-un interviu, Daciana Sârbu a vorbit despre noua etapă din viața sa, declarându-se surprinsă de interesul stârnit de noua sa relație. Antreprenoarea și-a justificat decizia de a-și face publică relația, spunând că nu își dorește să ascundă nimic, dar nici nu își dorește să epateze. Își propune ca în online, la fel ca în viața reală, să faăc lucruri cu naturalețe și atunci când le vine timpul.

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a spus Daciana Sârbu, pentru Click!.

Femeia de afaceri a ajuns într-o stare de echilibru cu ea însăși și este recunoscătoare provocărilor prin care a trecut, provocări care au făcut-o ceea ce este astăzi.

„Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”, a mai spus femeia de afaceri.

Când a fost întrebată despre o posibilă recăsătorie, Daciana Sârbu a optat pentru un răspuns evaziv: „Nu știu! Asta doar viața va decide!”

Tags:
Citește și...
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
Monden
Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
Oana Roman, pregătită de Black Friday. Ce achiziții a făcut deja și care este obiectul scump pe care a pus ochii
Monden
Oana Roman, pregătită de Black Friday. Ce achiziții a făcut deja și care este obiectul scump pe care a pus ochii
Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
Monden
Mariana Moculescu a acționat-o în instanță pe fiica ei: „O mamă are dreptul să fie recunoscută”. Ce îi cere Nidiei
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
Monden
Cum reușește Oana Roman să se ferească de „țepele” de Black Friday: „Urmăresc totul”. Ce plănuiește să își achiziționeze vedeta
Ozana Barabancea uimește cu un ten impecabil. Secretul neașteptat care o ajută să arate fabulos la 56 de ani
Monden
Ozana Barabancea uimește cu un ten impecabil. Secretul neașteptat care o ajută să arate fabulos la 56 de ani
Virginia Rogin a făcut dezvăluiri inedite! O carieră de succes, un mariaj eșuat. Ce a povestit celebra actriță
Monden
Virginia Rogin a făcut dezvăluiri inedite! O carieră de succes, un mariaj eșuat. Ce a povestit celebra actriță
Andrei Bănuță, destăinuiri despre relația pe care o are cu Teo Trandafir: „Îi mulțumesc că îmi permite să o numesc prietena mea”
Monden
Andrei Bănuță, destăinuiri despre relația pe care o are cu Teo Trandafir: „Îi mulțumesc că îmi permite să o numesc prietena mea”
Mariana Moculescu refuză să îl viziteze pe Horia Moculescu la spital, deși starea lui e una critică: „A fost un om vicios. Fuma câte 60 de țigări pe zi”
Monden
Mariana Moculescu refuză să îl viziteze pe Horia Moculescu la spital, deși starea lui e una critică: „A fost un om vicios. Fuma câte 60 de țigări pe zi”
Vedetele își dau frâu liber dorințelor de Black Friday 2025! Ce se află în coșurile lor de cumpărături
Monden
Vedetele își dau frâu liber dorințelor de Black Friday 2025! Ce se află în coșurile lor de cumpărături
Cătălin Cazacu pune cărțile pe masă. De ce i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru: „Nu are ce căuta la tine. O să-l duci la amanet”
Monden
Cătălin Cazacu pune cărțile pe masă. De ce i-a cerut înapoi inelul de logodnă Ramonei Olaru: „Nu are ce căuta la tine. O să-l duci la amanet”
Ultima oră
18:18 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 9 – 15 noiembrie: Portaluri energetice și transformări profunde pentru toate zodiile (VIDEO)
16:17 - Black Friday a doborât toate recordurile. Românii au cumpărat aur, mașini și bilete de festival în timp record
15:57 - Soldat surprins cu ochii în lacrimi la priveghiul lui Emeric Ienei. Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea marelui antrenor
15:12 - Cum își propune Ciprian Ciucu să rezolve problema traficului din București: „Nu veți mai vedea mașini pe trotuar”
14:43 - Daniel Băluță șochează, la Prima TV: „Eu sunt singurul candidat antisistem”
13:45 - Daciana Sârbu și-a sărbătorit iubitul departe de România. Cum s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți, în vacanță
13:15 - Au apărut stenograme în dosarul de corupție care-l vizează pe Fănel Bogos: „Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați” / Omul de afaceri ar fi încercat să-l lovească pe șeful DVS Vaslui
12:38 - Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat
11:49 - Rogobete: „Mâncarea din spitale nu e un moft”. Unitatea medicală din România care l-a impresionat pe ministrul Sănătății
10:49 - 8 noiembrie: Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Ce nu au voie credincioșii să facă în această zi