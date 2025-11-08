Daciana Sârbu și-a sărbătorit noul partener, Alex Ghionea, departe de agitația din România. Cei doi au ales să marcheze ziua specială printr-o vacanță romantică. Deși nu se mai ferește să apară în public alături de bărbatul din viața ei, antreprenoarea păstrează în continuare discreția asupra identității acestuia.
Daciana Sârbu și iubitul ei, Alex Ghionea, au plecat într-o escapadă romantică pentru a sărbători ziua acestuia. Antreprenoarea a distribuit pe rețelele de socializare câteva imagini din vacanță, inclusiv peisaje și o fotografie romantică alături de partenerul ei.
Chiar dacă a făcut publică relația și s-a afișat tot mai des alături de Alex Ghionea, Daciana Sârbu a continuat să îi protejeze identitatea. Ea a postat un mesaj scurt pe contul său de Instagram, marcând aniversarea sărbatului.
„La mulți ani!”, a fost mesajul Dacianei Sârbu pe Instagram, însoțit de o fotografie romantică. În imagine, cei doi sunt surprinși la un restaurant, în timp ce aleg să marcheze momentul cu un pahar de vin. Părul Dacianei îi acoperă aproape în totalitate fața bărbatului, dar apropierea dintre cei doi este vizibilă cu cohiul liber chiar și din spatele ecranelor.
Conform informațiilor apărute în presă, iubitul Dacianei Sârbu se numește Alex Ghionea. Se pare că acesta activează în domeniul HoReCa. Această informație explică apropierea dintre ei, având în vedere că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării de succes. Deși relația a fost confirmată public în septembrie la un eveniment monden, se pare că cei doi au fost surprinși de paparazzi încă din luna august în diverse ipostaze relaxate.
Într-un interviu, Daciana Sârbu a vorbit despre noua etapă din viața sa, declarându-se surprinsă de interesul stârnit de noua sa relație. Antreprenoarea și-a justificat decizia de a-și face publică relația, spunând că nu își dorește să ascundă nimic, dar nici nu își dorește să epateze. Își propune ca în online, la fel ca în viața reală, să faăc lucruri cu naturalețe și atunci când le vine timpul.
„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a spus Daciana Sârbu, pentru Click!.
Femeia de afaceri a ajuns într-o stare de echilibru cu ea însăși și este recunoscătoare provocărilor prin care a trecut, provocări care au făcut-o ceea ce este astăzi.
„Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și ceea ce-mi doresc”, a mai spus femeia de afaceri.
Când a fost întrebată despre o posibilă recăsătorie, Daciana Sârbu a optat pentru un răspuns evaziv: „Nu știu! Asta doar viața va decide!”