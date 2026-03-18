Ana Maria
18 mart. 2026, 10:02
Sursa foto: Instagram / @Andreea Cojoc
Cuprins
  1. Noi informații ies la iveală. Cum ar fi început relația Andreei Popescu cu Dan Alexa
  2. Cum a descoperit Rareș Cojoc presupusa infidelitate
  3. Ce explicații a oferit Andreea Popescu
  4. Au încercat să își salveze căsnicia?
  5. De ce nu a funcționat împăcarea Andreei Popescu cu Rareș Cojoc
  6. Ce a dus, în final, la separare

Noi informații ies la iveală în cea ce privește divorțul Andreei Popescu de Rareș Cojoc. Separarea dintre cei doi continuă să stârnească reacții și să aducă la suprafață informații neașteptate. Povestea de iubire care părea stabilă s-a transformat într-un subiect intens discutat, mai ales după apariția unor detalii din interior care schimbă complet imaginea relației.

După primele informații despre o eventuală apropiere dintre vedetă și antrenorul Dan Alexa, noi date conturează un tablou mult mai complicat al situației, potrivit Cancan.

Noi informații ies la iveală. Cum ar fi început relația Andreei Popescu cu Dan Alexa

Potrivit informațiilor apărute, lucrurile ar fi început spre finalul anului trecut, când între cei doi ar fi apărut o apropiere evidentă. Deși era încă implicată în căsnicie, vedeta ar fi dezvoltat o relație tot mai strânsă cu antrenorul.

În același timp, Rareș Cojoc ar fi simțit că ceva nu mai funcționează în relația lor, semnele devenind tot mai evidente pe parcurs.

Cum a descoperit Rareș Cojoc presupusa infidelitate

Momentul decisiv ar fi avut loc la finalul lunii ianuarie, când schimbarea de comportament a Andreei Popescu nu a mai putut fi ignorată. Tot mai distantă, vedeta ar fi ridicat suspiciuni serioase.

În acest context, dansatorul ar fi decis să verifice telefonul acesteia, unde ar fi găsit o conversație cu Dan Alexa, începută încă de la finalul lui 2025. Descoperirea ar fi confirmat temerile sale și a dus la o confruntare directă.

Ce explicații a oferit Andreea Popescu

În urma discuției, Andreea Popescu nu ar fi negat apropierea, însă ar fi venit cu propria perspectivă asupra situației. Aceasta ar fi invocat suspiciuni mai vechi legate de o posibilă relație între soțul ei și partenera lui de dans.

Tensiunile acumulate în timp ar fi contribuit astfel la degradarea relației dintre cei doi.

Au încercat să își salveze căsnicia?

După momentul confruntării, cei doi ar fi decis să mai ofere o șansă relației. Vedeta ar fi fost de acord să întrerupă legătura cu Dan Alexa, iar Rareș Cojoc ar fi ales să treacă peste episod, cel puțin temporar.

Motivul principal ar fi fost familia și dorința de a menține stabilitatea pentru cei trei copii.

De ce nu a funcționat împăcarea Andreei Popescu cu Rareș Cojoc

Chiar dacă au încercat să păstreze aparențele, inclusiv prin apariții publice împreună, problemele nu au dispărut. Într-un podcast, vedeta ar fi adus în discuție nemulțumiri legate de absența soțului și relația tensionată cu socrii.

Atmosfera dintre cei doi ar fi rămas tensionată, iar tentativa de reconciliere s-a dovedit a fi doar temporară.

Ce a dus, în final, la separare

În cele din urmă, diferențele și neînțelegerile acumulate au dus la decizia de a merge pe drumuri separate. Separarea ar fi venit la scurt timp după ultima apariție publică împreună, care, în retrospectivă, pare să fi fost un ultim efort de a-și salva relația.

