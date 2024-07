Cum arată cabana de pe Valea Prahovei a Mihaelei Bilic. „Întotdeauna am iubit pădurea”

își ține fanii la curent referitor la cabana sa din Valea Prahovei, locul în care a copilărit. Chiar dacă locuința nu are curent, gaz sau apă curentă, vedetei îi place foarte mult.

Cum arată cabana Mihaelei Bilic

s-a născut în Câmpina și a crescut pe Valea Prahovei, drept pentru care și-a construit o cabana care să îi amintească de acele vremuri, conform

„Noutăți de la cabană. Ca să nu o mai bată soarele și ploaia, prispa mea a primit un ! iar bețele de salcie or fi ele pentru gard, dar eu le-am pus pe acoperiș. A ieșit minunaaaat!!”, a scris Mihaela Bilic, pe Facebook.



Nutriționistul are cabana din lemn

Medicul a vrut ca locuința să fie din lemn pentru că ușile și ferestrele sunt de la casa bătrânească în care a copilărit cu bunicii ei.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș și o pisică. E prea frumos”, a spus Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.