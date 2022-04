Cum arată inelul perfect care anunță logodna dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck (VIDEO)

Poveste de dragostea demnă de un film romantic, la Hollywood. Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au logodit pentru a doua oară, după o despărțire care a durat 18 ani. Vestea a fost dată chiar de frumoasa cântăreață într-un videoclip. Ea privește cu lacrimi în ochi un inel impresionant cu diamante verzi şi spune: „Eşti perfect!”.

