Cum arată locația unde se vor căsători Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil / „Mai frumos de atât nu se poate”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ales locația pentru evenimentul care va avea loc în această vară – cununia religioasă a celor doi.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au ales locația unde va avea loc cununia religioasă

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au cununat civil în anul 2021, iar acum cei doi își doresc și să organizeze o petrecere alături de persoanele dragi. Prezentatorul TV și frumoasa lui soție fac ultimele pregătiri pentru marele eveniment, astfel că cei doi au mers să vadă locația și imaginile au fost transmise și către fanii acestora.

Gabriela Prisăcariu își ține urmăritorii la curent cu pregătirile pentru marele eveniment, așa că a postat pe imagini cu locația unde va avea loc nunta.

„Mai frumos de atât nu se poate”

Gabriela Prisăcariu a spus că locul este unul superb și chiar au făcut un sacrificiu pentru a se putea căsători religios aici. Astfel, Dani Oțil și Gabriela Prisăcaru și-au schimbat data inițială a nunții pentru a putea să se căsătorească în acest loc de care s-au îndrăgostit.

Soția lui Dani Oțil a spus că au văzut mai multe restaurante din București, dar niciunul nu le-a fost pe plac. În schimb, locația pe care au găsit-o acum este perfectă, mai ales pentru că ei și-au dorit neapărat să aibă o nuntă în aer liber.

„Vara asta am decis să facem cununia religioasă și după o petrecere. Nu îi spunem nuntă, deși o să fie o nuntă. Am găsit și locația, este superbă. Ne-am schimbat chiar și data pentru că locația nu era disponibilă când voiam noi. Noi am vrut neapărat în aer liber”, a spus Gabriela Prisăcariu.

„Mai frumos de atât nu se poate”, a adăugat ea pe rețelele de socializare.