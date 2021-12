Cum arată și cu ce se ocupă Rocsana Marcu după ce s-a retras din muzică şi din televiziune

O mai ţineţi minte pe Rocsana Marcu? A cântat în trupa Hora, dar a activat şi în televiziune, unde a prezentat emisiuni şi a participat la diferite show-uri. Dar, după ce s-a stabilit în capitala Angliei, vedeta s-a făcut agent imobiliar.

„Numele meu este Rocsana Marcu și vând proprietăți de peste 10 ani. Locuiesc în Winchmore Hill, sunt specialist PR, expert legal și mamă pentru două fetițe minunate. Mi-am dat examenele la Londra și am început să lucrez ca agent imobiliar în nordul Londrei”, se prezintă Rocsana Marcu pe site-ul personal, preluat de tabu.ro.

A urmat cursuri de agent imobilar

În plus, ea a urmat și cursuri pentru a se perfecționa în acest domeniu. „Când vorbim de imobiliare vorbim, de fapt, despre relația dintre oameni dintr-o perspectivă de afaceri. Și eu știu să relaționez cu oamenii, măcar prin prisma faptului că am fost prezentator TV atâția ani și că am experiență pe scenele muzicale.

Am absolvit cursurile de agent imobiliar, acum mai fac unul ca să mă specializez și în obținerea finanțării. În plus, îmi place ceea ce fac, mai ales că mă pot ocupa și de fetițele mele. Sunt doar colaborator al unei agenții, nu lucrez altfel”, a declarat Rocsana Marcu pentru fanatik.ro.

Nu renunţă la muzică

Rocsana Marcu a activat foarte muşţi ani în industria muzicală, așa că nu are de gând să renunțe la această mare pasiune a sa. Va continua să cânte la evenimente, în weekenduri. „Voi cânta în continuare, dar la evenimentele din weekend. Acum, când se relaxează restricțiile și aici și începe sezonul nunților, voi avea de lucru și cu muzica. Nu am renunțat la muzică, dar acum sunt concentrată pe noua mea carieră”, a mai dezvăluit Rocsana Marcu.