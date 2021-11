Cum arată sexy-soția lui Adi Mutu. Fostul fotbalist a pus ochii pe ea încă de pe vremea când manechinul avea 15 ani (GALERIE FOTO)

Adrian Mutu (42 de ani) și Sandra (27 de ani, ex-Bachici) sunt căsătoriți de 5 ani, din ianuarie 2016. Fostul fotbalist al naționalei este la cel de-al treilea mariaj, iar un lucru mai puțin cunoscut este faptul că „Briliantul” și-a cunoscut actuala soție pe vremea când aceasta era minoră.

Sandra era doar o adolescentă pe vremea când Mutu a pus ochii pe ea. Mutu a povestit cum a început totul în podcastul lui Cătălin Măruță.

„Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, la Miss România. Avea 15 ani. Mi-a plăcut de atunci, îmi plăcea de faptul cum arăta. Aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat, eu m-am mutat și în România. Jucând la Petrolul, am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat”, a dezvăluit Adi Mutu.

Ce are în comun Adrian Mutu cu soția sa, Sandra

Fostul jucător al naționalei a povestit despre lucrurile care-l unesc de tânărul manechin.

„Avem foarte multe lucruri în comun. Ne uităm la filme, facem multe lucruri împreună. Cel mai important este că râdem împreună. Avem un simț al umorului pe care doar noi doi îl înțelegem.

Din dragostea noastră a ieșit Tiago Adrian Mutu, Turbo cum îi zic eu. Ne zăpăcește pe toți, se joacă prin casă, distruge pereții cu mingea, ia pe toată lumea la fotbal cu el. Așa făceam și eu cu tata acasă”, a mai povestit fostul jucător de la Chelsea, Juventus și Fiorentina.

Adi și Sandra Mutu, în relație de 6 ani

Mutu și Sandra s-au căsătorit pe o plajă din Cuba, pe vremea când fostul fotbalist avea 37 de ani, iar soția sa 22 de ani. După doar zece luni de zile a cerut-o Mutu de soție pe Sandra.

Înainte, Mutu a avut un mariaj cu Consuelo Matos (48 de ani), din anul 2005 până în 2013. De asemenea, fostul fotbalist a mai fost căsătorit și cu Alexandra Dinu (40 de ani), în perioada 2001-2003.

4 copii are Adi Mutu. Unul rezultat în urma căsătoriei cu Sandra, doi din relația cu Consuelo și unul din iubirea cu Alexandra.

Foto: Adrian Mutu Instagram (@adrian10mutu), Sandra Mutu Instagram (@sandra01mutu).