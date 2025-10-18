Denise Rifai este recunoscută pentru stilul său direct. Dacă, de obicei, ea este cea care adresează întrebări mai mult sau mai puțin confortabile invitaților ei, de curând, prezentatoarea a fost pusă în postura de a oferi răspunsuri. Prezentă într-un podcast, Denise Rifai a fost pusă în postura de a caracteriza trei politicieni și două vedete de la noi.

Cum îi descrie Denise Rifai pe doi dintre cei mai vizibili politicieni la nivel global

Denise Rifai a acceptat cu deschidere provocarea pe care a primit-o și nu a ezitat să-și expună părerea. Prezentatoarea a punctat atât punctele tari, cât și pe cele slabe.

Primul pe care a trebuit să îl caracterizeze a fost nimeni altul decât Donald Trump. Denise Rifai crede că președintele SUA nu este pe cât de superficial pare, motiv pentru care l-a caracterizat drept un bărbat foarte inteligent. Când vine vorba de un defect de-al liderului american, prezentatorea TV crede că vorbește mult prea mult, chiar și în momentele în care nu ar trebui să o facă.

„Vorbește prea mult. Un lider la anvergura lui trebuie să fie mai conținut”, a spus Denise Rifai la .

Cel de-al doilea nume a fost cel al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru care Denise Rifai a dorit să menționeze doar o calitate, nu și un defect: „Este foarte talentat în rolul pe care îl joacă”.

Ce defect crede Denise Rifai că are Traian Băsescu

Întorcându-ne pe plai miortic, gazda podcastului a întrebat-o pe Denise Rifai cum ar descrie trei nume mari din România. Primul a fost chiar fostul președinte ale țării, Traian Băsescu. Despre acesta, prezentatoarea TV a spus: „Bărbat în sensul masculin al cuvântului. O calitate rară în politica românească”. Însă, nu este lipsit de defecte. Jurnalista îl consideră pe fostul lider „prea personal”.

Discuția s-a mutat spre persoane din . Denise Rifai a fost rugată să o caracterizeze pe colega ei de trust, Teo Trandafir. Așa cum era de așteptat, jurnalista a avut numai cuvinte de laudă la adresa celei care a devenit un icon al televiziunii românești. „Cel mai bun om de divertisment din industria românească. La cât de bună e, e ea pe câmpul gol, nu există altcineva, e mult prea modestă”.

Ultima persoană pentru care a trebuit să numească o calitate și un defect este Andreea Marin, pe care a avut-o anterior invitată în emisiunea sa. Denise a dat de înțeles că o admiră extraordinar de mult pe fosta prezentatoare: „Foarte frumoasă! A fost la mine la 40, are niște ochi de căprioară. Are o frumusețe aparte, de gazelă”. Însă, comparativ cu descrierea lui Teo Trandafir, pentru Andreea Marin, Denise a găsit și un defect: „Prea teatrală”.