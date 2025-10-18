B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Denise Rifai a spus lucrurilor pe nume. Cum i-a caracterizat pe Traian Băsescu, Andreea Marin și Teo Trandafir

18 oct. 2025, 12:55
Sursa Foto: Facebook/ Denise Rifai
Cuprins
  1. Cum îi descrie Denise Rifai pe doi dintre cei mai vizibili politicieni la nivel global
  2. Ce defect crede Denise Rifai că are Traian Băsescu

Denise Rifai este recunoscută pentru stilul său direct. Dacă, de obicei, ea este cea care adresează întrebări mai mult sau mai puțin confortabile invitaților ei, de curând, prezentatoarea a fost pusă în postura de a oferi răspunsuri. Prezentă într-un podcast, Denise Rifai a fost pusă în postura de a caracteriza trei politicieni și două vedete de la noi.

Cum îi descrie Denise Rifai pe doi dintre cei mai vizibili politicieni la nivel global

Denise Rifai a acceptat cu deschidere provocarea pe care a primit-o și nu a ezitat să-și expună părerea. Prezentatoarea a punctat atât punctele tari, cât și pe cele slabe.

Primul pe care a trebuit să îl caracterizeze a fost nimeni altul decât Donald Trump. Denise Rifai crede că președintele SUA nu este pe cât de superficial pare, motiv pentru care l-a caracterizat drept un bărbat foarte inteligent. Când vine vorba de un defect de-al liderului american, prezentatorea TV crede că vorbește mult prea mult, chiar și în momentele în care nu ar trebui să o facă.

„Vorbește prea mult. Un lider la anvergura lui trebuie să fie mai conținut”, a spus Denise Rifai la „The News Man Romania”.

Cel de-al doilea nume a fost cel al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru care Denise Rifai a dorit să menționeze doar o calitate, nu și un defect: „Este foarte talentat în rolul pe care îl joacă”.

Ce defect crede Denise Rifai că are Traian Băsescu

Întorcându-ne pe plai miortic, gazda podcastului a întrebat-o pe Denise Rifai cum ar descrie trei nume mari din România. Primul a fost chiar fostul președinte ale țării, Traian Băsescu. Despre acesta, prezentatoarea TV a spus: „Bărbat în sensul masculin al cuvântului. O calitate rară în politica românească”. Însă, nu este lipsit de defecte. Jurnalista îl consideră pe fostul lider „prea personal”.

Discuția s-a mutat spre persoane din televiziune. Denise Rifai a fost rugată să o caracterizeze pe colega ei de trust, Teo Trandafir. Așa cum era de așteptat, jurnalista a avut numai cuvinte de laudă la adresa celei care a devenit un icon al televiziunii românești. „Cel mai bun om de divertisment din industria românească. La cât de bună e, e ea pe câmpul gol, nu există altcineva, e mult prea modestă”.

Ultima persoană pentru care a trebuit să numească o calitate și un defect este Andreea Marin, pe care a avut-o anterior invitată în emisiunea sa. Denise a dat de înțeles că o admiră extraordinar de mult pe fosta prezentatoare: „Foarte frumoasă! A fost la mine la 40, are niște ochi de căprioară. Are o frumusețe aparte, de gazelă”. Însă, comparativ cu descrierea lui Teo Trandafir, pentru Andreea Marin, Denise a găsit și un defect: „Prea teatrală”.

