Pentru prima dată, Oprah Winfrey vine în România, la summitul 2026. Evenimentul este considerat cel mai important din domeniul business al anului.

Organizatorii au anunțat că summitul va avea loc la Romexpo, între 16 și 17 septembrie. Sunt așteptați peste 5.000 de participanți din 50 de țări, iar pe scenă va urca, alături de Oprah, și celebrul expert în marketing Seth Godin.

De ce vine Oprah Winfrey în România pentru prima dată

va fi prezentă la București pentru a susține o conferință dedicată leadershipului autentic și puterii empatiei în afaceri. Ea va împărtăși experiențele sale despre cum să inspiri echipe și să depășești obstacolele în vremuri dificile. Participarea ei marchează cea de-a 12-a ediție a summitului BRAND MINDS, eveniment considerat un reper global în domeniul inovației și dezvoltării personale.

Cine sunt celelalte personalități care vor participa la summit

Pe lângă Oprah Winfrey, Seth Godin va urca pe scena de la Romexpo pentru a analiza noile tendințe din marketing. El va vorbi despre cum strategiile moderne pot influența deciziile de cumpărare într-o eră digitală.

Organizatorii estimează o participare record, cu , lideri și investitori veniți din toate colțurile lumii. BRAND MINDS oferă șansa unică de a învăța direct de la personalități care modelează mediul internațional de afaceri.

Ce va însemna pentru România prezența lui Oprah Winfrey

Faptul că o personalitate de talia ei a acceptat invitația la București confirmă potențialul României pe scena globală a businessului. BRAND MINDS 2026 devine astfel o oportunitate uriașă pentru antreprenorii români care vor să se conecteze cu lideri internaționali. Biletele sunt deja disponibile, începând de la 399 de euro, pe site-ul oficial al evenimentului.