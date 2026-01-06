B1 Inregistrari!
Cum îi merg afacerile lui Cătălin Botezatu: „Taxele ne vor ucide!”

Traian Avarvarei
06 ian. 2026, 12:59
Cum îi merg afacerile lui Cătălin Botezatu: „Taxele ne vor ucide!”
Cătălin Botezatu. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Și Cătălin Botezatu se plânge de taxe
  2. Botezatu: Provin dintr-o familie cu bani

Designerul Cătălin Botezatu are două ateliere de creaţie şi trei fabrici în România. El prefigurează o criză anul acesta și spune că multe afaceri se vor închide din cauza taxelor prea mari.

Și Cătălin Botezatu se plânge de taxe

„Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică, dar sper să fie totuși gingaș cu noi și să nu ne rupă în două. O s-o resimțim cu toții, în toate domeniile, dacă nu s-a resimțit deja!

Sunt taxe, peste taxe… Numai om de afaceri să nu fii și să nu-ți dai seama că taxele te vor ucide până la urmă.

Cine nu recunoaște asta și cine nu este realist, înseamnă că nu gândește sau nu e la curent cu situația politică”, a spus Cătălin Botezatu, pentru Click!.

Botezatu: Provin dintr-o familie cu bani

Designerul a mai afirmat că el provine dintr-o familie cu bani, așa că nu s-a apucat de această profesie pentru a face avere.

„Banii nu sunt importanţi în ceea ce fac. I-am avut, provin dintr-o familie cu bani, care mi-a oferit un statut financiar ridicat, încă de la început şi nu am făcut fashion pentru bani.

Dacă aş fi făcut acest lucru pentru bani, poate nu aş fi realizat atât de multe lucruri, dar nu ştiu ce înseamnă avere, în cazul acesta”, a mai spus Cătălin Botezatu.

