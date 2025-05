Cum își câștigă banii Dana Nălbaru și Dragoș Bucur: „Nu sunt cel mai mare afacerist din lume, dar..”

și au luat o decizie în urmă cu câțiva ani de zile, anume să se mute la țară din Capitală. Acolo duc o viață liniștită, alături de copiii lor, departe de agitația urbană.

Cum își câștigă banii

Actorul a mărturisit că atât el, cât și Dana au câteva afaceri și proiecte din care își câștigă , deși nu este „cel mai mare afacerist”.

„Nu sunt cel mai mare afacerist din lume, dar am niște mici business-uri care funcționează. Platourile Giulești, unde sunt asociat cu doi colegi de-ai mei, funcționează bine. E un platou în București. Se fac destul de multe, și videoclipuri și publicitate. S-au făcut și câteva filme”, a declarat Dragoș Bucur, într-un interviu unica.ro, citat de .

Cât despre soția lui, Dragoș Bucur spune că are o cofetărie în Otopeni.

„Dana, cu susținerea și ajutorul meu de zi cu zi, are o brutărie în Otopeni, cofetărie. Mai avem casa de producție Actorie de Film, care e și o școală de actorie cu care am făcut «Două lozuri», «Încă două lozuri», «Love building» și «Alt love building» și funcționează binișor. Iar acum, deși e mult spus că e un business, împreună cu Dana am lansat emisiunea «Bucurii la țară» pe YouTube și sper ca, la un moment dat, să ajungă și o mică afacere”, a spus Dragoș Bucur.