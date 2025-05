„Probabil că sună amuzant sau poate chiar ușor penibil, dar...”. Cum au ajuns Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară

și s-au mutat la , în urmă cu ceva timp, însă nimic nu a fost întâmplător. Cei doi au povestit cum au ajuns la această decizie, scrie .

„Sună amuzant sau poate chiar ușor penibil”

În urmă cu aproape 2 ani, Dragoș Bucur și soția lui s-au mutat în Moșteni-Greci, un sat pitoresc din județul Argeș.

„Probabil că sună amuzant sau poate chiar ușor penibil, dar am ajuns în Greci mulțumită unui site de vânzări-cumpărări. Și eu, și Dana visam deja de ceva timp să ne mutăm departe de oraș, cât mai aproape de natură și într-o zi am văzut un anunț despre o livadă de vânzare. Ne-am urcat în mașină, am mers acolo și din priviri ne-am dat seama că amândoi credem că acela este locul”, a declarat Dragoș Bucur pentru Viva, citat de Click.

De asemenea, acesta a mai spus că mutarea a venit cu mai multe avantaje.

„Stăm în trafic cam 5-6 ore pe săptămână, adică atunci când venim în oraș să rezolvăm ce nu putem de la distanță, așa că problema navetei iese din discuție, dacă ne apucăm să comparăm timpul petrecut de noi, în mașină, cu timpul petrecut de cineva care locuiește în Capitală. M-am născut în București, am crescut în București și pot face comparație între ce înseamnă viața la oraș versus viața la sat. Nu vreau să idealizez satul românesc și traiul în mediul rural, dar cred cu convingere că orașul este o păcăleală imensă și că ne răpește ce e mai frumos în viața de zi cu zi, comoditatea și dependența de tot ce înseamnă oraș (încălzirea centralizată, apa de rețea, mall-ul la scară, aplicațiile de cumpărături la ușă, fast-food, etc.) fac oamenii să nu mai aibă contact cu ceea ce ar trebui să fie, de fapt, important. Dar… e doar o părere”, a spus Dragoș Bucur.