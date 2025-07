Recent, Adela Popescu și Radu Vâlcan au pus pauză vieții agitate și sufocante din și s-au mutat la Șușani, împreună cu cei trei băieți ai lor. Mutarea la țară a venit la pachet cu un ritm de viață mai echilibrat, mai activ, mai conectat cu natura.

Cuprins:

Ce activitate fac Adela Popescu și Radu Vâlcan în fiecare dimineață Ce a spus Radu Vâlcan despre alergatul împreună cu soția sa

Ce activitate fac Adela Popescu și Radu Vâlcan în fiecare dimineață

Așa se face că, Adela Popescu și radu Vâlcan au hotărât să-și înceapă fiecare dimineață cu o alergare. Primele ore ale zilei îi găsesc pe cei doi în natură, chiar dacă, nopțile cu trei copii mici nu sunt mereu cele mai odihnitoare.

„Am făcut o greșeală mare, nu o mai fac. Nu prea am dormit, pe la 5:00 am nu știu ce copil s-a trezit, în fine… am zis: nu-i nicio problemă, că oricum se trezește Radu, ia copiii, se duc jos la bunici și dorm și eu liniștită. Nu am putut să dorm.

Am zis hai să ies la o cafea, Radu se pregătea să meargă la mișcare și am zis: mai bine să fac mișcare decât să nu fac. Am făcut, doar că traseul ăsta pe care mergem noi este foarte complicat.

Are peste 7 km, iar spre final urci o coastă, un deal foarte abrupt. Aoleu. (…) Problema este că acum vezi lipsa de empatie a partenerului. În loc să stea cu băbuța, să mai vorbim și noi, să mai povestim, el își vede de treabă. Nu-i frumos”, a spus Adela Popescu pe rețelele de socializare, potrivit .

Ce a spus Radu Vâlcan despre alergatul împreună cu soția sa

La rândul său, Radu Vâlcan a glumit, spunând că efortul depus pentru un cu soția sa se resimte ca fiind de două ori mai greu, dar acest lucru nu îi displace, ba din contră, îl face bucuros.

„Spune-le și tu prietenilor tăi de pe Instagram că pentru mine e ca și cum aș face două trasee când vin cu tine, dar nu e ceva rău. Mă bucur că ești cu mine.”, a spus Radu Vâlcan.