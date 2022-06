Cum s-a schimbat viața campioanei la scrimă Ana Maria Brânză după retragerea din activitate: “Corpul meu îmi spunea: gata! Stop! Am nevoie să mă odihnesc!”

Ana Maria Brânză a decis la finalul anului 2021 să își încheie activitatea sportivă, fosta scrimeră obținând medalia de argint la Cupa Mondială de spadă de la Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Astfel că, după 6 luni de când s-a retras, campioana trece încă printr-o perioadă de tranziție. Ana Maria Brânză a vorbit recent despre cum este viața ei după retragere, precum și motivul pentru care a făcut acest lucru, într-un interviu pentru

Ana Maria Brânză, despre viața pe care o are după retragere

Întrebată cum este viața ei după ce s-a retras din activitate, că „Trebuie să recunosc, să fiu sinceră până la capăt, că am o relație complicată cu sportul, după ce m-am retras din activitate.”

Aceasta a mai recunoscut că „Abia acum a început să se îmbunătățească relația mea cu sportul. Am rămas tot în sport pe parte administrativă și este o provocare mult mai mare decât am avut vreodată parte pe planșa de scrimă. Îmi dau seama ce înseamnă sportul de cealaltă parte a baricadei și am de învățat. Îmi dau seama acum cât am de învățat, așa cum s-a întâmplat pe planșa de scrimă, nu am devenit campion peste zi, așa și aici cu pași mici sper să încep să mișc lucrurile. Am intrat în echipa Comitetului Olimpic și Sportiv Român”, a declarat ea pentru sursa citată.

Cât despre sport, Ana Maria a specificat că „efectiv nu am simțit nevoia să mai fac sport. Deși am amenajat în mansarda casei o zonă cu toate accesoriile posibile și imposibile și aveam toate condițiile, efectiv urcam acolo, stăteam câteva minute și îmi dădeam seama că efectiv nu pot să mă conving să încep antrenamentul. Și asta a durat câteva luni bune, cred că efectiv corpul meu îmi spunea: gata! Stop! Am nevoie să mă odihnesc! După mai bine de 20 de ani, vreau să stau, efectiv să stău, pentru că niciodată până atunci nu i-am permis. Tot timpul aveam obiective de îndeplinit.”

Care a fost motivul pentru care fosta scrimeră s-a retras din activitate

În ceea ce privește motivul retragerii, fosta scrimeră a povestit că „Am simțit că acolo este capăt de drum pentru mine. În momentul în care m-am trezit înainte de și mi-am dat seama că nu mai am acea motivație, acea determinare, când pur și simplu am ieșit din camera de hotel fără să îmi pese de bagajul de scrimă, de echipament, atunci mi-am dat seama că acolo este capăt de linie pentru mine.”

„A fost un moment extrem de emoționant când am realizat că sunt pe planșa de scrimă pentru ultima dată. Și nu o să mai simt niciodată în viața mea acea emoție, dar, cumva, mi-am dat seama că nu mai sunt dispusă să depun acel efort constant, să bat lumea în lung și-n lat în speranța că voi cuceri noi medalii. Eram la o competiție în Dubai, în luna decembrie a anului trecut. Era o celebrare practic a scrimei în zona respectivă.” a povestit fosta scrimeră.