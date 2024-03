Cum se înțeleg Pepe și Raluca Pastramă, la 3 ani de la divorț: „Comunicarea se desfășoară civilizat și sec”. Fetițele lor locuiesc la el

Pepe a vorbit despre relația pe care o are acum cu Raluca Pastramă, femeia care i-a dăruit două fetițe, la trei ani de la divorț. După despărțire, fetele au stat inițial la mamă, dar acum locuiesc la tatăl lor, iar Raluca Pastramă le viziează.

Pepe, despre îngrijirea celor două fetițe și relația cu fosta soție Raluca Pastramă

„Fetele nu vin în vizită, fetele locuiesc cu mine, noi suntem o familie formată din Yasi, Pepe jr, Maria și Rosa. Eu am grijă de fete, le duc la școală, la diverse activități, mă ocup de creșterea lor și sunt zilnic prezent în viața lor. Ele merg la mama lor doar în vizită, sigur că ea le poate vizita oricând, așa cum este normal, dar nu vreau să intru mai mult în acest subiect.

În principiu, în ceea ce privește acordul parental, ne informăm și luăm deciziile cele mai bune pentru copii, iar eu consider că am făcut acest lucru până acum și, dacă au mai existat păreri diferite, am încercat cât am putut, pe cale amiabilă, să le rezolvăm. Comunicarea mea cu Raluca există strict pentru copii și se desfășoară cât se poate de civilizat și de sec, în același timp”, a susținut artistul, pentru

Ce a spus Pepe despre băiețelul lui

Pepe a vorbit și despre cu „Da, timpul trece, Pepe jr face 2 anișori, în fiecare zi descoperă lumea și ne bucurăm de reacțiile și de interpretările lui în toate modurile posibile. Este un deliciu! Asta este frumusețea vieții noastre, faptul că ne bucurăm de fiecare etapă a vieții lui, este o relație extrem de asumată și suntem foarte fericiți cu viața noastră”.