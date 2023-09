Cum se menține în formă Dan Bittman, la 61 de ani / Trucurile la care apelează solistul trupei Holograf: „Am văzut că la mine a dat rezultate”

La 61 de ani, Dan Bittman, solistul trupei Holograf, impresionează cu forma sa fizică. Artistul nu ascunde secretul pentru silueta sa și dezvăluie că nu a apelat la intervenții chirurgicale sau trucuri complicate.

Cum se menține în formă Dan Bittman, la 61 de ani

Dan Bittman este sincer cu privire la metodele sale pentru a-și păstra silueta și aspectul. Artistul recunoaște că nu a apelat la intervenții chirurgicale sau alte trucuri pentru a-și menține aspectul tineresc.

Bittman se menține cu ajutorul unei diete echilibratăe și a unui program de alimentație specific. El preferă să ia masa după ora 14:00 și să termine de mâncat până în ora 22:00. Această abordare, alături de activitatea fizică regulată, au contribuit la menținerea siluetei sale.

„De câteva luni încoace, și am văzut că la mine a dat rezultate, mănânc după ora 14:00. Sar peste masa de dimineață, mănânc între 14.00 și 22.00, să zic, dar pot să mănânc orice. Și pur și simplu am slăbit fără ca să fac niciun efort. Da, sunt ok cu mine, adică mă simt foarte bine așa.

Mișcare. Mai mult mers de jur-împrejurul Herăstrăului. Da, am făcut sală, puțină sală, dar acum de câteva luni am lăsat-o (…) Niciun secret. Pur și simplu e fericirea de a trăi, de a fi, de a cânta. Serios, nu am un secret, nu am de astea… nu-mi fac buze, nu-mi fac la ochi.”, a mărturisit Dan Bittman pentru .

Cum și-a petrecut Dan Bittman vacanța de vară?

Despre vacanța sa de vară, Bittman mărturisește că, deși nu a putut petrece mult timp într-un concediu prelungit, a făcut câteva escapade la munte și la mare. Cu toate că programul său a fost aglomerat, artistul și-a găsit momente pentru a se relaxa alături de familie.

„N-am prea avut vacanță așa cum mi-aș fi dorit eu. Edy, colegul meu a avut, fir-ar să fie. Sunt invidios pe el. Nu știu de câte ori a fost în Skiathos, dar, în fine. Eu am fugit între București și mare, că avea fiul meu cel mic, un cantonament de volei acolo. M-am mai dus așa puțin, pe la munte, pe la mare, dar foarte puțin.

Câteva zile și fuga înapoi. Din păcate, n-am avut așa o perioadă, să zic, băi stau o săptămână sau 2 și îmi încarc bateriile, dar… merge. Incă merge. Am avut mult de lucru, e adevărat și nu știu așa s-au succes evenimentele încât nu am putut să fiu așa cum am și dorit eu.”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.