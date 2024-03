Cum se simte Nicu Covaci după ce a fost operat de urgență pe creier. Mesajul formației Phoneix: „Hai, înapoi pe scenă!”

Nicu Covaci, liderul formației Phoneix, , vineri, 22 martie, la Spitalul Județean din Timișoara.

Acesta ar fi început să se simtă rău și să îi amorțească fața, iar mai apoi a observat că se confruntă cu probleme de vedere. După ce a mers la un RMN, Nicu Covaci a descoperit că are o problemă gravă.

Mesajul formației Phoneix, după ce Nicu Covaci a fost operat de urgență

Operația a durat aproximativ 6 ore, fiind extirpată chirurgical o tumoră de pe creier. Mostre din formațiune au fost trimise deja la laborator.

Membrii trupei Phoneix au transmis, pe Facebook, că Nicu Covaci a trecut de ceea ce a fost mai dificil, după ce operația a decurs cu bine. Fanii i-au urat artistului sănătate și putere pentru a depăși acest obstacol.

„Salutare tuturor! Din rațiuni obiective și pentru a proteja starea lui Nicu, nu am oferit informații despre situația actuală. Nicu a trecut cu succes (încă) un obstacol major! A suferit o intervenție chirurgicală delicată, încheiată cu bine! Prezentăm mulțumiri echipei medicale și tuturor prietenilor ce-au fost aproape în aceste momente determinante! Lui îi urăm un sincer: Hai înapoi pe scenă! Formația Phoenix”, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al artistului.

Nicu Covaci s-a confruntat cu probleme de sănătate și anul trecut

În aprilie anul trecut, Nicu Covaci , susținând că așa de bolnav nu a fost niciodată. Artistul spunea că avea amețeli și că nu putea să stea pe spate.

„Am niște probleme foarte ciudate. Așa grav bolnav nu am fost de când mă cunosc. Am amețeli, nu pot să stau pe spate, am amețeli. De aceea nu pot la doctor. Că trebuie să stau pe spate. Simptomele au început la 2, 3 zile după ce am venit în România. Eu am o tensiune mult mai mare aici. Sunt multe lucruri care se încâlcesc și mă obosesc spiritual. Mi-e teamă să izbucnesc, că sunt violent, și nu vreau”, a spus Nicu Covaci, în 2023.