Cătălin Bordea, din țară, a făcut confesiuni impresionante din viața lui. Vedeta a povestit cum reacționează atunci când îl încearcă stările de tristețe, dar și cum reușește să le depășească.

a mărturisit că singur găsește puterea în el însuși pentru a se ridica de la pământ și a vedea viața dintr-o altă perspectivă.

Cum reacționează Cătălin Bordea, atunci când se simte profund trist

Cătălin a povestit că, atunci când este foarte trist, simte nevoia să se izoleze, să petreacă timp cu el, să se descarce, iar mai apoi să o ia de la capăt.

De asemenea, acesta a punctat că stilul de abordare pe care îl are îi oferă siguranță și destul de rapid reușește să se liniștească. În plus, a declarat că astfel de stări apar frecvent în viața lui, numai că nu le privește ca fiind o „problemă”.

„Dar nu e neapărat o depresie, este o tristețe de-aia foarte mare, din cauza căreia îmi vine pur și simplu să stau să mă uit în gol, să nu comunic cu nimeni, n-am energie, n-am nimic și simt nevoia să nu comunic. Să mă închid, să trag perdelele, să încui ușa, să închid tot. Mă simt și în siguranță făcând treaba asta. Asta e culmea, știi?. Nu stau mult. Adică mă curăț și după aia mă oblig. Hai să alergăm, hai să facem, hai să nu știu ce, știi? Dar o dată la ceva timp… Asta e curios, că eu nu privesc ca pe o problemă, ci o privesc ca pe o, știi, când m-ai scos din priză, un lucru prin casă sau mai, știi, mai…. Bagi mașina în garaj, o lași acolo peste noapte, știi? Adică nu îi pățești nimic. Din contră, se odihnește. E o formă de odihnă, e o formă de meditație, e o formă cu tristețe. Eu fugeam înainte foarte tare de treaba asta, știi? Moldovean, tata, n-ai treabă cu mine. Hai, măi, lăsă-mă în pace. Știi? După ce mi-am învățat, băi, da, să treacă totul așa cum e, nu te mai prostii, ha, ha, ha, știi? Că după aceea o să îi dispară puterea tristeții”, a povestit Cătălin Bordea, în cadrul podcastului „

Ce îl enervează cel mai tare pe Cătălin Bordea

Întrebat cât de greu se enervează, Bordea a mărturisit că nu este ușor de scos din sărite, însă atunci când o face este clar că persoana care l-a enervat a greșit destul de mult.

După spusele sale, cel mai tare îl deranjează ca oamenii să „îl ia de prost”, iar atunci când se întâmplă acest lucru reacționează destul de tranșant.

„Păi mă enervez greu. Pare câteodată că-s prost sau că-s naiv. Dacă văd că n-am cu cine, te las în plata domnule acolo. Mă duc să-mi fac treaba în continuare, sunt bun, sunt empatic, te ajut. Nu mă enervează. (n.r. Ce te enervează?) Mă enervează că mă iei… că mă iei de prost. Mă enervează cel mai tare. Aia, că deci când mă iei de prost… Doamne, văd negru în fața ochilor”, a mai spus comediantul.

Cum este bunica lui Bordea, femeia care l-a crescut