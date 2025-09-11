B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui

Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui

Elena Boruz
11 sept. 2025, 21:13
Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui
Cătălin Bordea. Sursa foto: Captură video - VREAU SĂ ȘTIU / YouTube
Cuprins
  1. Cum reacționează Cătălin Bordea, atunci când se simte profund trist
  2. Ce îl enervează cel mai tare pe Cătălin Bordea
  3. Cum este bunica lui Bordea, femeia care l-a crescut

Cătălin Bordea, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din țară, a făcut confesiuni impresionante din viața lui. Vedeta a povestit cum reacționează atunci când îl încearcă stările de tristețe, dar și cum reușește să le depășească.

Comediantul a mărturisit că singur găsește puterea în el însuși pentru a se ridica de la pământ și a vedea viața dintr-o altă perspectivă.

Cum reacționează Cătălin Bordea, atunci când se simte profund trist

Cătălin a povestit că, atunci când este foarte trist, simte nevoia să se izoleze, să petreacă timp cu el, să se descarce, iar mai apoi să o ia de la capăt.

De asemenea, acesta a punctat că stilul de abordare pe care îl are îi oferă siguranță și destul de rapid reușește să se liniștească. În plus, a declarat că astfel de stări apar frecvent în viața lui, numai că nu le privește ca fiind o „problemă”.

„Dar nu e neapărat o depresie, este o tristețe de-aia foarte mare, din cauza căreia îmi vine pur și simplu să stau să mă uit în gol, să nu comunic cu nimeni, n-am energie, n-am nimic și simt nevoia să nu comunic. Să mă închid, să trag perdelele, să încui ușa, să închid tot. Mă simt și în siguranță făcând treaba asta. Asta e culmea, știi?. Nu stau mult. Adică mă curăț și după aia mă oblig. Hai să alergăm, hai să facem, hai să nu știu ce, știi? Dar o dată la ceva timp… Asta e curios, că eu nu privesc ca pe o problemă, ci o privesc ca pe o, știi, când m-ai scos din priză, un lucru prin casă sau mai, știi, mai…. Bagi mașina în garaj, o lași acolo peste noapte, știi? Adică nu îi pățești nimic. Din contră, se odihnește. E o formă de odihnă, e o formă de meditație, e o formă cu tristețe. Eu fugeam înainte foarte tare de treaba asta, știi? Moldovean, tata, n-ai treabă cu mine. Hai, măi, lăsă-mă în pace. Știi? După ce mi-am învățat, băi, da, să treacă totul așa cum e, nu te mai prostii, ha, ha, ha, știi? Că după aceea o să îi dispară puterea tristeții”, a povestit Cătălin Bordea, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

Ce îl enervează cel mai tare pe Cătălin Bordea

Întrebat cât de greu se enervează, Bordea a mărturisit că nu este ușor de scos din sărite, însă atunci când o face este clar că persoana care l-a enervat a greșit destul de mult.

După spusele sale, cel mai tare îl deranjează ca oamenii să „îl ia de prost”, iar atunci când se întâmplă acest lucru reacționează destul de tranșant.

„Păi mă enervez greu. Pare câteodată că-s prost sau că-s naiv. Dacă văd că n-am cu cine, te las în plata domnule acolo. Mă duc să-mi fac treaba în continuare, sunt bun, sunt empatic, te ajut. Nu mă enervează. (n.r. Ce te enervează?) Mă enervează că mă iei… că mă iei de prost. Mă enervează cel mai tare. Aia, că deci când mă iei de prost… Doamne, văd negru în fața ochilor”, a mai spus comediantul.

Cum este bunica lui Bordea, femeia care l-a crescut

Abandonat de tată la doi ani, într-un autobuz, Cătălin Bordea a fost crescut de bunici. Bunica sa, Aspazia, este cea pe care o menționează peste tot, ori de câte ori are ocazia.

Așa a făcut și de această dată, întrebat fiind despre ce fel de om este. Bordea a povestit cât de aprigă este bunica sa, cât de impunătoare era mai ales la tinerețe și cum „dicta” tot ce se întâmpla în ogradă.

„Bunicul meu era fantomă mai mult. Serios, el se temea foarte tare de bătaia Aspaziei. Aspazia, uai, uai.. Sunt două Aspazii. Să știi, era Aspazia de zi și Aspazia de noapte.Pe ture. Aspazia de zi era Stalin. Înțelegi? Era la modul… MUNCIM! MÂNCĂM! Mâncăm, dacă muncim!”, a adăugat bărbatul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Raluca Bădulescu, reacție în urma acuzațiilor de ipocrizie! Cum a reacționat vedeta
Monden
Raluca Bădulescu, reacție în urma acuzațiilor de ipocrizie! Cum a reacționat vedeta
Marilu Dobrescu, activități inedite de ziua ei! Cum a petrecut influencerița
Monden
Marilu Dobrescu, activități inedite de ziua ei! Cum a petrecut influencerița
Ce ascund cele două testamente ale lui Giorgio Armani și cine sunt moștenitorii
Monden
Ce ascund cele două testamente ale lui Giorgio Armani și cine sunt moștenitorii
De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)
Monden
De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)
Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
Monden
Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor
Monden
Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor
Cătălin Moroșanu, dezvăluiri dureroase din copilărie: „M-au agresat foarte tare colegii la școală. Am suferit enorm”. Sfaturi pentru copiii victime ale bullying-ului
Monden
Cătălin Moroșanu, dezvăluiri dureroase din copilărie: „M-au agresat foarte tare colegii la școală. Am suferit enorm”. Sfaturi pentru copiii victime ale bullying-ului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câți bani trebuie să achite statului
Monden
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câți bani trebuie să achite statului
Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu” (VIDEO)
Monden
Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu” (VIDEO)
Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților”. Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting
Monden
Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților”. Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting
Ultima oră
21:35 - Ce ilegalitate a comis Gigi Becali la Techirghiol. S-a ales cu dosar penal
21:03 - Simion, mesaj controversat: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București …”
20:51 - Mouratoglou, dezvăluiri despre Serena Williams: „Ne-am certat din cauza kilogramelor ei!”
20:19 - Profesoara din Mehedinți, care s-a spânzurat împreună cu fiul, era în „război” cu fostul partener. Ce detalii au ieșit la iveală
20:05 - Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk
19:50 - Adrian Zuckerman povestește cum a trăit 9/11: „A fost o zi plină de primejdii”
19:26 - Raluca Bădulescu, reacție în urma acuzațiilor de ipocrizie! Cum a reacționat vedeta
19:25 - El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el
18:56 - Nicușor Dan, detalii despre vizita sa în SUA: „Asta înseamnă diplomație”
18:49 - Marilu Dobrescu, activități inedite de ziua ei! Cum a petrecut influencerița