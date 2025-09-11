Abandonat de tată la doi ani, într-un autobuz, Cătălin Bordea a fost crescut de bunici. Bunica sa, Aspazia, este cea pe care o menționează peste tot, ori de câte ori are ocazia.
Așa a făcut și de această dată, întrebat fiind despre ce fel de om este. Bordea a povestit cât de aprigă este bunica sa, cât de impunătoare era mai ales la tinerețe și cum „dicta” tot ce se întâmpla în ogradă.
„Bunicul meu era fantomă mai mult. Serios, el se temea foarte tare de bătaia Aspaziei. Aspazia, uai, uai.. Sunt două Aspazii. Să știi, era Aspazia de zi și Aspazia de noapte.Pe ture. Aspazia de zi era Stalin. Înțelegi? Era la modul… MUNCIM! MÂNCĂM! Mâncăm, dacă muncim!”, a adăugat bărbatul.